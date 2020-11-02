Топ-12 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 26 октября по 1 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Светлана Ворошкевич (@svetavoroshkevich_)

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Публикация от Волос Евгений (@flyvem)

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Лучшая подружка!

Публикация от Авдей Ежелый (@avdeiezhelyi)

 

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Краски осени.

Публикация от Юра Кононович (@kononovichyura)

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Хороший тамада, и конкурсы интересные)

Публикация от Эдуард Иванович (@eduardivanovich)

 

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Публикация от ｡~𝚃𝚊𝚝𝚒𝚊𝚗𝚊~｡ (@_t.t.a.n.c.h.i.k._)

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Booo🦇🎃 #halloween

Публикация от Алина Киселева (@alina__kiseleva)

 

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Публикация от Ксения Ивашко Мама Троих (@ivashko_family)

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

 

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🎃 HAPPY HALLOWEEN 🎃

Публикация от Hanna_Osipchik (@_o_hanna_)

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В Хэллоуин Адель желает Вам безобразной удачи и кошмарного везенья 👻🎃

Публикация от Black Sun (@mikula_angelina)

 

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I’m not bad, I’m just drawn that way 🎃

Публикация от 𝓥𝓵𝓪𝓭𝓲𝓼𝓵𝓪𝓿𝓪 (@vl_bondarchuk)