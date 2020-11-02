Топ-12 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 26 октября по 1 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🍁 Публикация от Светлана Ворошкевич (@svetavoroshkevich_) 31 Окт 2020 в 9:13 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волос Евгений (@flyvem) 26 Окт 2020 в 10:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лучшая подружка! Публикация от Авдей Ежелый (@avdeiezhelyi) 1 Ноя 2020 в 8:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Краски осени. Публикация от Юра Кононович (@kononovichyura) 31 Окт 2020 в 10:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хороший тамада, и конкурсы интересные) Публикация от Эдуард Иванович (@eduardivanovich) 31 Окт 2020 в 5:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ｡~𝚃𝚊𝚝𝚒𝚊𝚗𝚊~｡ (@_t.t.a.n.c.h.i.k._) 29 Окт 2020 в 10:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Booo🦇🎃 #halloween Публикация от Алина Киселева (@alina__kiseleva) 31 Окт 2020 в 8:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Ивашко Мама Троих (@ivashko_family) 30 Окт 2020 в 8:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa) 31 Окт 2020 в 10:04 PDT