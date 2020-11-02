В Слуцке начался суд над врачами. Поддержать их пришли более 40 человек (фотофакт)

В понедельник, 2 ноября, в 14.00 в здании РОВД началось судебное заседание над Юрием Акаёмовым, травматологом-ортопедом, заведующим травматологическим отделением Слуцкой ЦРБ, и Юрием Михайловским, врачом-хирургом.

Заседание сделали закрытым, но Александр Голиков, начальник Слуцкой милиции, пустил внутрь корреспондента СМИ и представителя одного из местных сайтов. Как сообщает корреспондент «Кур'ера», у обвиняемых нет адвокатов.

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Напомним, в воскресенье днём в Слуцке на площадь вышли два врача в белых халатах с бело-красно-белым флагом. Они немного постояли там, приехала милиция, и их увезли в РОВД. Через некоторое время врачей отпустили.