Должна быть или нет «домашка» у первоклассников. Ответили санитарные врачи

Жительница Слуцка Ирина в рубрике «Кур'ера» «Народные новости» высказалась, как она с сыном-первоклассником делает «домашку» и почему на его приготовление у неё уходит не меньше двух часов. Санитарные врачи пояснили «Кур'еру», могут ли школьникам в первом классе задавать домашние задания и как могут наказать педагогов за невыполнение этого требования.

В 1-м классе домашних заданий быть не должно

«Есть специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённые постановлением Совета Министров № 525 от 7 августа 2019 года, — рассказала Вера Макарич, заведующая отделом гигиены Слуцкого зонального ЦГиЭ. — Согласно этому документу, обучающимся первого класса домашние задания задаваться не должны. Кроме этого, действуют санитарные нормы и правила, которые также закрепляют норму, что домашние задания первоклассникам не должны задаваться в течение всего учебного года.

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При проведении надзорных мероприятий мы контролируем выполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и в том числе отслеживаем этот вопрос".

За нарушение предусмотрена ответственность

«Порядок надзора сейчас преимущественно носит предупредительный и профилактический характер. При выявлении нарушения мы пишем рекомендации по выполнению требований нормативных документов. Если при повторном посещении объекта опять фиксируется то же нарушение, вот тогда мы принимаем меры. Привлекаем к административной или дисциплинарной ответственности.

Если у родителей есть вопросы, касающиеся состояния и содержания учреждений образования, они могут звонить по телефону 5 66 53. Мы даём разъяснения и разбираемся в ситуации. Но в этом учебном году к нам обращений не было", — пояснила санитарный врач.

СПРАВКА. В Санитарных нормах и правилах «Требования для учреждений общего среднего образования» в пункте 131 указано:

«Домашние задания в учреждениях образования должны задаваться учащимся с учётом возможности их выполнения во 2-м классе — до 1,2 часа, 3−4-м классах — 1,5 часа, 5−6-м классах — 2 часов, 7−8-м классах — 2,5 часа, 9−11-м (12-м) классах — 3 часов. Домашние задания учащимся 1-го класса не должны задаваться в течение всего учебного года».

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