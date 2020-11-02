В Слуцке аллея в честь 60-летия освобождения Беларуси превратилась в автостоянку. Фотофакт

Год назад «Кур'ер» писал, как в 11-м городке Слуцка возле бывшего Дома офицеров разрушается памятный знак, установленный в честь закладки аллеи к 60-летию освобождения Беларуси. А теперь на аллее между деревьями ставят машины.

После публикации «Кур'ера» памятный знак отремонтировали: заново залили бетонное основание, которое было сильно повреждено, покрасили металлические опоры и эмблемы. Металлическую табличку с облупившейся краской демонтировали и поставили новую, из камня. Но памятная аллея подверглась новому испытанию. Теперь автомобилисты превратили это место в парковку и ставят машины прямо между клёнами. Кроме того, вплотную к молодым посадкам находится строительная площадка.

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В ТЕМУ. Наверное, пусть лучше никакого памятного знака, чем такой. Он не украшает Слуцк