Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ и в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат свет
2 ноября и 3 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:
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- ул. Луговая, № 2−12 (чётные);
- ул. М. Журово, № 1−7;
- 1-й пер. М. Журово, № 1−14;
- 2-й пер. М. Журово, № 1−16.
4 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Надречная, № 1−20;
- ул. Старые Лучники, № 2−34 (чётные), № 29.
5 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Старые Лучники, № 1−31 (нечётные);
- ул. Копыльская, № 73−93 (нечётные), № 100а;
- 3-й пер. Урицкого, № 37−49 (нечётные);
- ул. Заводская, № 23.
3 ноября с 8.30 до 16.30 по адресу:
- ул. М. Богдановича, № 188−218 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.