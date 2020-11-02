Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ и в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

2 ноября и 3 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Луговая, № 2−12 (чётные);

ул. М. Журово, № 1−7;

1-й пер. М. Журово, № 1−14;

2-й пер. М. Журово, № 1−16.

4 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Надречная, № 1−20;

ул. Старые Лучники, № 2−34 (чётные), № 29.

5 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Старые Лучники, № 1−31 (нечётные);

ул. Копыльская, № 73−93 (нечётные), № 100а;

3-й пер. Урицкого, № 37−49 (нечётные);

ул. Заводская, № 23.

3 ноября с 8.30 до 16.30 по адресу:

ул. М. Богдановича, № 188−218 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.