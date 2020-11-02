Пропавшего две недели назад Александра Амельковича до сих пор не нашли. Милиция просит помощи у случчан

Слуцкий РОВД ищет без вести исчезнувшего Александра Николаевича Амельковича (03.10.1957). Житель Слуцка днём 22 октября ушёл с территории ОКП ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения», расположенного в деревне Падерские Огородники. Там мужчина находился на стационарном социальном обслуживании. До сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное бледное, лоб высокий, имеется лобная залысина, волосы русые с сединой, глаза светлые, нос большой, основание носа опущенное. При ходьбе сутулится.

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Был одет: кепка камуфляжной раскраски, чёрная куртка с меховым воротником, мастерка сине-чёрного цвета, сапоги войлочные.

Слуцкий РОВД просит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Амельковича, сообщить в органы внутренних дел по номерам телефонов: 6 26 62, 5 25 21; (8033) 604 55 18, (8029) 605 42 46.