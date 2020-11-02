«Работал до последних дней». Ушёл из жизни продавец из деревни Сороги Слуцкого района

Этой осенью ушёл из жизни Николай Михневич, бессменный работник сельского магазина в деревне Сороги Слуцкого района. Ему было 75 лет.

Николай Николаевич родился, всю жизнь жил и умер в деревне Сороги. Он со школы (официально — с 18 лет) работал в деревенском магазине. В этом же магазине с 1932 года работал его отец.

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О Николае Михневиче и его работе «Кур'ер» писал в 2018 году. При Михневиче магазин был прибыльным (что редкость для сельских магазинов), а зарплата продавца была не меньше 500 рублей.

Николай Михневич: «Надо полюбить свою работу. Я с детства её полюбил. Мне она и по сегодняшний день нравится. Иногда ночью проснёшься, думаешь — что сделать завтра, планируешь, чем людей порадовать». Фото: Алесь Достанко"Он работал до последних дней, до 8 часов каждый день был в магазине, — говорит Инна Гутковская, родственница Николая Михневича. — Он был хороший человек, отзывчивый, добрый. На него никто не обижается, я думаю".

Николай Николаевич умер 8 сентября, похоронен на Сорогском кладбище.