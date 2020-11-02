«Где обещанные судебные процессы над ОМОНовцами, превысившими полномочия?» 74-летний житель Слуцка рассказал, до каких пор власть будет проигрывать

События, происходящие сегодня в мире, связаны, прежде всего, с глобализацией, безработицей, войной и пандемией, как мне кажется, а потом уже с цветными революциями и недовольством властей. Это касается Беларуси, Кыргызстана и не только. То ли ещё будет, ведь выборы ещё в США, Молдове, России и других странах.

Меня беспокоит, почему действующая власть не слышит или не хочет слышать противоположную сторону, которая хочет поменять не власть, а руководство! Дай Бог, если я ошибаюсь, но мне кажется, это так. Ведь противоположная сторона — это немалое количество людей, которых просто необходимо выслушать.

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А что творит государство? Где обещанные судебные процессы над ОМОНовцами, превысившими свои полномочия?

Да и организованные Лукашенко диалоговые площадки не внушают у людей доверия насчёт того, что что-то изменится в руководстве страной и будет организован референдум. Я свои пожелания отослал, только не знаю туда ли, ведь власти не указывают ни электронного адреса, ни почтового.

Я, как законопослушный гражданин Беларуси, подчиняюсь и живу по законам, которые установило правительство, не нарушая их и не ставя «палки в колёса». Живу по закону «Ты начальник — я дурак. Я начальник — ты дурак» — такова реальность, но пока так. Вначале необходимо поменять (избрать) всех судей, а потом устраивать судилища.

О фейках. От кого они по большей части исходят? Смотрю российскую телепрограмму «60 минут», телеканал Euronews, «РБК» и другие, где явно дают понять, что фейки эти по большей части — правительственные.

Будь выборы более-менее демократичными — второй тур был бы неизбежен, ведь видно невооружённым глазом, какое количество людей проголосовало против Лукашенко.

В общем, как сказал бы бывший мой коллега (ныне покойный): «Неумелая игра в одни ворота».

Да, власть пока проигрывает и будет проигрывать, пока не сменит тактику. Пока Лукашенко будет слишком доверять своим подопечным «перевёртышам» и менять руководство силовых структур.

Мне вот-вот исполнится 74 года, повидал немало, сравнить есть что и с чем, поэтому считаю, что имею право высказывать свою точку зрения в средствах массовой информации.