Как есть меньше. Пять советов от слуцкого тренера

Пять советов, которые помогут меньше есть
1. Пейте тёплую воду
Если вы испытываете чувство голода, то сделайте пару глотков тёплой воды и желудок успокоится. Кстати, в воду можно добавить сок лимона.
2. Помассируйте «точку голода»
Она находится на кисти, между большим и указательным пальцами. Массируйте 2−3 минуты.
3. Ложитесь спать раньше
Вечером нас накрывает «психологический голод». Поэтому, чтобы избежать осеннего переедания, выпейте тёплой воды и идите спать пораньше. И помните: раньше легла — быстрее похудела.
4. Переключите внимание
Часто мы едим от безделья. Поэтому займитесь полезным делом. Главное, чтобы оно было вам в удовольствие. Тогда и мысли о еде отступают сами.
5. Вдохновляйтесь мотивирующими фотографиями
Повесьте на холодильник фотографию полного человека. Такой метод может уберечь вас от лишней порции еды. Либо, наоборот, фотографию с изображением идеального тела, которое вы бы хотели иметь. Идите к поставленной цели.
И помните: никогда не поздно начать меняться!
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