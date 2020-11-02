Как есть меньше. Пять советов от слуцкого тренера

Пять советов, которые помогут меньше есть

Те, кто не успел похудеть к лету, усиленно худеют к Новому году. Lampa пообщалась с сертифицированным тренером, которая рассказала, как отвлечься от желания поесть, чтобы ускорить и сохранить результат похудения.

1. Пейте тёплую воду

Если вы испытываете чувство голода, то сделайте пару глотков тёплой воды и желудок успокоится. Кстати, в воду можно добавить сок лимона.

2. Помассируйте «точку голода»

Она находится на кисти, между большим и указательным пальцами. Массируйте 2−3 минуты.

3. Ложитесь спать раньше

Вечером нас накрывает «психологический голод». Поэтому, чтобы избежать осеннего переедания, выпейте тёплой воды и идите спать пораньше. И помните: раньше легла — быстрее похудела.

4. Переключите внимание

Часто мы едим от безделья. Поэтому займитесь полезным делом. Главное, чтобы оно было вам в удовольствие. Тогда и мысли о еде отступают сами.

5. Вдохновляйтесь мотивирующими фотографиями

Повесьте на холодильник фотографию полного человека. Такой метод может уберечь вас от лишней порции еды. Либо, наоборот, фотографию с изображением идеального тела, которое вы бы хотели иметь. Идите к поставленной цели.

И помните: никогда не поздно начать меняться!

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