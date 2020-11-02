Получили по 10 базовых. В Слуцке прошёл суд над двумя врачами, вышедшими к площади с «БЧБ"-флагом

В понедельник, 2 ноября, в Слуцке осудили двух врачей, которые 1 ноября вышли к площади с бело-красно-белым флагом. Поддержать их пришли более 40 человек. Суд провели в здании РОВД. Заседание было закрытое. Но Александр Голиков, начальник милиции, вышел из здания и пригласил внутрь корреспондента «Кур'ера» и представителя одного местного сайта.

Напомним, что осудили Юрия Акаёмова, травматолога-ортопеда, заведующего травматологическим отделением Слуцкой ЦРБ, и Юрия Михайловского, врача-хирурга. Их обвинили по части 1 статьи 23.34 КоАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

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На суде оба врача признали свою вину полностью. Согласились на рассмотрение дела без исследования доказательств. Адвокатов у них не было. Судья спрашивал, знали ли обвиняемые о порядке проведения массовых мероприятий, подавали ли заявку. Те ответили, что знали и что не подавали заявок, что у них не было разрешения на проведение мероприятия от райисполкома. Также врачи сказали, что вышли с бело-красно-белым флагом, потому что этот флаг раньше был официальным символом нашей страны, а теперь — символ протеста.

Юрий Акаёмов сказал, что выйти на акцию их побудило несогласие со многими действиями власти.

Так как врачи согласились не исследовать доказательства и признали вину, суд постановил признать их виновными. Перерыва в заседании не было.

Каждый из врачей получил штраф в 10 базовых величин. Заседание длилось около 15 минут.

Когда Юрий Акаёмов и Юрий Михайловский вышли из здания РОВД, группа случчан, пришедшая поддержать их, встретила врачей овациями. Юрий Акаёмов сказал журналистам, что он и Юрий Михайловский не заключали договор с адвокатами, признали вину и согласились на рассмотрение дела без исследования доказательств, потому что знали, на что идут. «И так всё понятно. Не хотим лишних телодвижений», — сказал Юрий.

Также врачи сказали, что на них не оказывали давления на работе. И что они не жалеют о случившемся. «Даже стало проще. Очищение какое-то [произошло]», — признался Юрий Акаёмов.

Напомним, что 1 ноября слуцкие врачи вдвоём вышли к площади Слуцка, встали напротив райисполкома в белых халатах и развернули бело-красно-белый флаг. Они простояли так около 20 минут, а потом их задержала милиция. На врачей составили протоколы и отпустили до суда.