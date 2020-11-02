«Кур'ер» в сентябре публиковал историю пенсионерки Александры Илюкевич. Она требует у властей поставить новый памятник её отцу Юльяну Акуличу. Александра Юльяновна сказала, что её отец был партизаном, председателем колхоза и депутатом сельсовета, сделал очень много для страны.

После этого в редакцию позвонила Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Она предложила «Кур'еру» съездить в Покрашевский сельсовет, на родину Акулича, и послушать другую точку зрения. Мы так и сделали.

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В Покрашево корреспондент «Кур'ера» встретилась с Иваном Горбацевичем, председателем сельисполкома, Ольгой Аркадьевной, внучкой Юльяна Акулича от первого брака, и с некоторыми местными старожилами. Они рассказали, что знают о семье Акулича.

Семья и потомки Юльяна Акулича

Юльян Акулич родился в 1901 году и жил в деревне Адамово. Перед Великой отечественной войной он руководил местным колхозом. Потом был осуждён и три года провёл в Сибири, откуда вернулся в 1940-м. Когда началась война, ушёл в партизаны.

В 1943 году первую жену Юльяна сожгли немцы вместе с двумя сыновьями. В живых остались двое детей от этого брака: 19-летняя Софья и 18-летний Михаил. Они в тот день поехали за сеном, поэтому избежали смерти.

Примерно через год после гибели первой жены Акулич взял новую жену: совсем юную красавицу, которая была младше его детей. Ольге было 18, а Юльяну — 43. У Юльяна и Ольги родилось четверо детей: Александра, Владимир, Галина и ещё одна дочь, которая умерла маленькой.

Таким образом, Юльян Акулич вырастил пятерых детей. У них у всех родились свои дети. Сейчас в живых остались только две дочери: Александра и Галина.

О памятнике Юльяну Акуличу

Вот что рассказала внучка Акулича Ольга Аркадьевна: «Ставила памятник моя мама Софья Юльяновна. Это старшая дочка Юльяна от первого брака. Ухаживала за памятником в основном я. Покуда сила моя была. В этом году меня завезли только на могилы моих родителей. У меня здоровья нет, у меня свои вопросы. Я считаю, что надо сложиться всем нам и поставить памятник. Даже я согласна, хоть я и при горе, и при беде живу. Чего ходить, чего просить, у государства требовать? Что, не заслужил он? Мало дал детям? Оставил всё: и денег сколько, и золото.

Когда дед умер, привезли из конторы ковровые дорожки, постелили их. Представители были откуда-то. Хоронили его шикарно. Тогда о том, чтобы поставить памятник за счёт государства, речи не шло. Семья была ещё «в силе»".

Что говорит Александра Юльяновна

Александра Илюкевич, та дочь Юльяна Акулича, что требовала у государства новый памятник, сказала, что с сестрой Галиной она не общается. И её сестра из-за семейных разногласий не будет скидываться на памятник. В живых из родни Юльяна Акулича, по словам дочери, не осталось никого, кто мог бы скинуться.

Что сказал председатель сельисполкома

, председатель Покрашевского сельисполкома, — местный. Он знаком с историей семьи Акулича. Вот что сказал Иван Иванович по поводу истории с памятником:

«Юльян Иосифович до войны у нас в колхозе был председателем. После войны работал бригадиром, начальником участка, в отсутствие председателя — руководил колхозом. Являлся депутатом сельского Совета. Постоянно приезжал на сессии, принимал активное участие в жизни и деятельности Совета.

Но в 70-е годы в Покрашевском сельсовете проживало 170 ветеранов Великой Отечественной войны. Они все тоже были заслуженные люди. И благоустройством захоронений всех ветеранов занимаются близкие родственники: дети, внуки.

История Александры Юльяновны — это первый случай, когда к нам в сельисполком поступила просьба помочь в установлении памятника.

В бюджете сельского Совета статей «благоустройство захоронений» или «наведение порядка на захоронениях» нет. Сельсовет ухаживает за кладбищами. Нам активно помогают местные жители, собирают деньги.

Если бы Юльян Иосифович был одиноко проживающим или одиноким человеком, то тогда подключили бы хозяйство, может, профсоюзный комитет. И смогли бы оказать помощь в установке памятника. Но у него остались дети и внуки, и он находится в том же положении, что и многие другие ветераны, которые были захоронены на гражданских кладбищах".

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