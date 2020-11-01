В воскресенье, 1 ноября, состоялся перенесённый матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Энергетик-БГУ» (Минск) и ФК «Слуцк».

В первом тайме забитых мячей не было. Во втором тайме случчане забили первый мяч на 58-ой встречи. В результате контратаки Дмитрий Сасин (полузащитник ФК «Слуцк») получил мяч от партнёров и с острого угла отправил мяч в ворота соперников. Второй гол забил так же Дмитрий Сасин на 70-ой минуте матча. Егор Семёнов (полузащитник ФК «Слуцк») перехватил мяч у соперников, отдал передачу Дмитрий Сасину, который оформил голевой дубль. По результату матча ФК «Слуцк» уверенно обыграл своего соперника со счётом 2:0.

Так же, на 50-ой минуте матча, Юрий Козлов (полузащитник ФК «Слуцк») не реализовал пенальти. Вратарь парировал удар.

На 90-ой минуте матча, в составе ФК «Слуцк», дебютировал воспитанник клуба защитник Андрей Рум. Игрок вышел на замену вместо Егора Семёнова.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на четырнадцатом месте. У случчан 27 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на тринадцатой строчке (ФК «Городея»), составляет ноль очков. В следующем матче, в 28-ом туре, ФК «Слуцк» сыграет дома с ФК «Городея». Следите за анонсом!

Прогноз «Кур'ера» на матч — «ФК „Энергетик-БГУ, фора 0“» с коэффициентом 1.48 в мачте не сыграл.