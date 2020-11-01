Большинству людей хотелось бы научиться контролировать свои чувства, поэтому многие концентрируются на положительных эмоциях и стараются не замечать отрицательные. Как показывают последние исследования, возможно, такое поведение — не лучший выход. О том, как справляться с негативом и извлекать из неприятных ситуаций пользу, рассказывает издание The Cut. «Теории и практики» законспектировали главное.

Часто нам кажется, что отрицательные эмоции контрпродуктивны и убивают мотивацию. В то же время нельзя забывать о том, что негатив может служить катализатором каких-то процессов и пойти нам на пользу. Например, стремительно надвигающийся дедлайн нередко заставляет человека ускориться и завершить дело вовремя. Но чаще всего люди просто не знают, как поступить с отрицательными эмоциями. Согласно исследованиям, люди, которые принимают все свои чувства и при этом не корят себя за них, как правило, быстрее избавляются от негатива. Более того, они менее склонны к так называемым «метаэмоциональным реакциям» (например, когда мы грустим из-за того, что нам грустно). То есть если мы принимаем свои эмоции и не накручиваем себя, то они проходят свой естественный цикл (а он довольно короткий) и исчезают.

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Последнее исследование на эту тему провела преподаватель кафедры психологии университета Торонто Бретт Форд. Около тысячи человек заполнили опросник, в котором рассказали, в частности, о том, насколько они удовлетворены жизнью и как часто попадают в стрессовые ситуации. Кроме того, им нужно было описать симптомы, с которыми они сталкиваются, и свое отношение к этим состояниям. Форд и ее коллеги обнаружили, что люди, которые принимают неприятные эмоции, отличаются более крепким психическим здоровьем. Также оказалось, что сильнее всего на их состояние влияет не то, насколько беспроблемной жизнью они живут, а то, как они справляются со стрессовыми ситуациями.

«Люди, которые принимают неприятные эмоции, отличаются более крепким психическим здоровьем»

Интуиция подсказывает нам обратное. Например, если у человека нет трудностей с деньгами и здоровьем, нам кажется, что у него все должно складываться более благополучно, чем у бедняка, который вынужден работать по 70 часов в неделю. Но если при этом последний принимает весь негатив, то он может быть счастливее богача, у которого объективно меньше причин для печали, но который зацикливается на отрицательных эмоциях.

Чтобы убедиться в правильности своей теории, исследователи провели эксперимент, для которого отобрали 160 женщин (половина из них пережили стрессовые ситуации в течение последних шести месяцев). Участниц попросили выполнить простое задание (посмотреть видеоролик) и задание, которое заставляет поволноваться (выступить с речью перед аудиторией и под прицелом видеокамер). В ходе обоих заданий женщины фиксировали свое состояние. В результате оказалось, что участницы, которые принимали свои отрицательные эмоции, испытали гораздо меньше негатива.

В заключение Форд и ее коллеги провели еще одно исследование: они попросили 222 мужчин и женщин вести дневник в течение двух недель. Они должны были каждый вечер описывать стрессовые ситуации, которые с ними произошли за день. Некоторые писали об особенно нервных моментах (например, телефонный звонок сына из тюрьмы), другие рассказывали о более мягких раздражителях вроде незначительных ссор со второй половиной. Также в каждой записи участники указывали, какие негативные эмоции и на каком уровне они испытали. В список вошли, в частности, грусть, одиночество, гнев, раздражение, беспокойство, стыд, вина. И снова оказалось, что принятие эмоций коррелирует с более крепким психическим здоровьем. При этом исследователи отметили, что содержание самой негативной ситуации никакой роли не играет, — речь идет именно о чувствах, которые она вызывает.