Происшествия на выходных: в Слуцке задержаны два врача. Завтра суд

Одним абзацем: в воскресенье днём в Слуцке на площадь вышли два врача в белых халатах с бело-красно-белым флагом. Они немного постояли там, приехала милиция, и их увезли в РОВД. Через некоторое время врачей отпустили. Сообщается, что суд над ними состоится завтра 2 ноября в 14.00.

Как сообщают наши читатели, вероятно речь идёт о Юрии Акаёмове (травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением Слуцкой ЦРБ) и Юрии Михайловском (врач-хирург).

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В Беларуси прошли акции протеста

В Минске и других городах снова прошли очередные воскресные акции протеста. Были разгоны и жёсткие задержания, а также стычки протестующих с силовиками. Задерживали, в том числе, журналистов. Сообщается, что двоих из них при задержании избили. Силовики стреляли в воздух, есть видео со взрывами светошумовых гранат. Протестующие пошли в сторону Куропат. На их пути к ним применяли спецтехнику, их задерживали. Но некоторым всё-таки удалось попасть на мемориал жертвам сталинских репрессий. TUT.BY

В Беларуси за сутки выявлено 977 случаев COVID-19

На 1 ноября по данным Минздрава в Беларуси выявлено 99 459 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Выздоровели и выписаны 87 188 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (525 за последние выходные). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 985 пациентов (пять за последние сутки). TUT.BY



В Витебском районе на пожаре погиб человек

Умер актёр Шон Коннери

Утром в субботу 31 октября в Витебском районе в деревне Дрюково горел дачный дом. Спасатели при разборе остатков дома обнаружили труп 77-летней хозяйки. В доме сгорели кровля, потолок и имущество. Проводится проверка.

Актёр Шон Коннери умер во сне на Багамах в возрасте 90 лет. Накануне смерти он был окружён близкими людьми. За свою жизнь Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Получил множество премий, в том числе «Оскар». Был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Onliner