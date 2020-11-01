Дети и рак: немецкие врачи делятся своим опытом

Ежегодно в Германии около 2000 детей младше шести лет заболевают раком. Рецидивы случаются в 20% случаев. Для таких детей, к сожалению, пока нет подходящих лекарств и терапии.

Лечение рецидива злокачественной опухоли в большинстве случаев состоит из химиотерапии и лучевой терапии. «60 лет назад спасти удавалось лишь 20% детей. К 1990-м годам шансы на выживание увеличились, составив 80%. С тех пор цифры не меняются», — говорит Олаф Витт, директор Детского онкологического центра имени Хоппа. Это, по его словам, связано с тем, что для большинства типов опухолей у детей за последние 10−20 лет не было разработано существенно новых методов лечения.

Плохие прогнозы при рецидивах

Рак возвращается примерно у двоих из десяти детей, больных раком. «Если опухоль пережила первую консервативную терапию и оказалась устойчива к ней, значит, она изменила своё биологическое поведение. Рак научился бороться с лекарствами, чтобы жить и размно­жаться, — объясняет Витт. — Вот почему шансы на выздоровление при рецидиве, особенно опухолей головного мозга, практически равны нулю. Средняя продолжительность жизни детей после того, как к ним вернулся рак, составляет 9 месяцев. При лейкемии шансы спасти ребёнка выше».

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Побочные действия и последствия

Побочные действия сильных препаратов, необходимых для лечения онколо­гических заболеваний, и последствия приме­нения классических терапевтических средств широко известны. Например, химиотерапия может повлиять на работу сердца или репродуктивную способность, оказать негативное воздействие на работу мозга. Чем младше ребёнок, тем более выраженными могут быть последствия.

В онкологических центрах по-прежнему не хватает лекарств, предназначенных специально для детей. В первую очередь важную роль играет дозировка: ребёнку весом около 10 кг или младенцу нужна совершенно другая доза лекарств, чем взрослому.

Но фармацевтические компании разрабаты­вают лекарства от рака в первую очередь для взрослых. «Дети и подростки составляют только около 1% всех онкологических больных. Поэтому затраты на разработку лекарств для взрослых фармацевтические компании окупают быстрее», — говорит Витт.

Против рака всем миром

В начале 2015 года Немецкий онкологический исследовательский центр в сотрудничестве со многими педиатрическими онкологическими клиниками в Германии запустил информационный регистр об индивидуализи­рованной терапии рецидивов злокачественных новообразований у детей. В исследование включены дети и подростки, к которым вернулся рак.

«Около сотни детских немецких онкологических центров, а также 12 других европейских стран присылают нам материалы. С помощью новых молекулярных методов мы можем расщепить геном опухоли. Мы можем увидеть, где в геноме есть изменения, на которые можно воздействовать с помощью целевых препаратов», — объясняет Олаф Витт.

По словам эксперта, перспективна также иммунотерапия. Уже существует ряд антител, которые особенно эффективны против лейкемии и лимфомы.

У нового исследования уже есть хорошие результаты. Врачи в Гейдельберге смогли вылечить несколько детей, рак которых считался неизлечимым. Учёные также смогли помочь нескольким детям частично подавить вновь появившуюся опухоль.

Пока онкологам удалось помочь небольшому числу маленьких пациентов. «Для того чтобы такие методы лечения были эффективны для большинства пациентов, нужно много инвестировать в исследования», — уверен директор Детского онкологического центра при универси­тетской клинике в Гейдельберге Олаф Витт.

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