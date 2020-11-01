Типичная ситуация, когда в браке женщина берет на себя слишком много: работает, занимается домом, решает все вопросы по детям. Круг обязанностей мужчины при этом замыкается на зарабатывании денег (в лучшем случае). Почему так происходит, рассказывает психолог Ольга Нечаева.

Под фразой «Муж сел на шею» скрывается боль многих наших женщин:

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Муж ничем не занимается по дому. Приходит с работы, ест и садится играть в компьютерные игры, смотреть телевизор или сидит в соцсетях.

Муж не работает, сидит весь день дома или шатается по друзьям, делает вид, что ищет работу.

Муж не проявляет инициативу: не приглашает меня в кино, кафе, театр, музей. Даже не знает, где нам провести отпуск, кроме как на даче или в парке рядом с домом.

Мужа все устраивает, он не хочет новую работу, одежду, квартиру или дом.

Обычно я предлагаю женщинам после бури эмоций сделать 3 глубоких вдоха и выдоха и спросить себя: «Как при этом я чувствую себя?»

Здесь оставлю ответы моих клиенток с сессий: «Я устала, чувствую себя несчастной, тащу все и всех на себе, как загнанная лошадь, а он еще и обвиняет меня, я стала неинтересной, как прислуга для него, мужеподобная, злая, и даже бесчувственная, я так больше не могу, почему он так со мной».

И что теперь с этим делать? Я работаю с семьей и отношениями через женщину. Я не даю готовые алгоритмы по исправлению мужей, ваш дом не должен напоминать тюрьму. В ходе работы я определяю причины и проблемы женщины, ведь ей в этих отношениях плохо и именно она пришла на консультацию.

Теперь кратко о том, что вы можете сделать самостоятельно без помощи специалиста.

Шаг 1. Вспомнить прошлое

Вспомните начало отношений. Тогда ваш муж был активным, целеустремленным, любящим и внимательным? Если ответ да, то начинаем работу, если нет, то шансы на исправление ничтожны. Принимайте решение, что делать дальше.

Затем ответьте письменно на несколько вопросов:

Вспомните, какой вы были тогда?

Что делали, чего не делаете сейчас?

Чего не делали, за что сейчас взялись?

Как вы выглядели?

Что вас тогда наполняло?

Какие ресурсы вы использовали?

Возможно, вы найдете то, что вдохновляло и возбуждало в вас вашего мужчину, за что он в вас влюбился и выбрал себе в пару из многих сотен других женщин. Попробуйте преобразиться, не для него, а для себя, для своей внутренней женщины. А его реакции — это как подсказки: вы в правильном направлении двигаетесь или нет.

Шаг 2. Выйти из позиции жертвы. Взять на себя ответственность за свои действия

Сначала выпишите все претензии к мужчине: «А он…», «А у него». Теперь вместо «он» пишем «я» и принимаем ответственность на себя. Подробные примеры:⠀

А у него нет совести — Я делаю человека бессовестным. Я позволила ему потерять совесть. А он сел мне на шею — Я посадила его себе на шею. А он не покупает мне подарки — Я не принимаю его подарки.

В первом предложении вы говорите с позиции жертвы, которые терпят, ноют, ругаются, но ничего сами не делают, все время ждут действий от других людей, потому что так привычно и удобно. А взять на себя ответственность — очень страшно и некомфортно. Но вы сами дали мужу властную позицию и сами перешли в жертву.

Запишите все эмоции, которые у вас сейчас бушуют внутри. Результат короткой практики вас удивил? Вы сами выбираете, в какой позиции вам жить: хозяйки жизни или жертвы.

Шаг 3. Найти причины своего поведения в детстве

Ребенок рождается чистым, его личность формируется благодаря воспитанию родителей. Глядя на них, учась у них, создавая привычки, манеры и реакции, ребенок приобретает свое Я. Если вы сейчас находитесь в позиции жертвы, то действуете, как ребенок в детстве, который выбрал для себя роль жертвы. Кого вы видите в лице властного мужа: маму, папу или обоих?

Кому вы служите, обслуживая мужа и одновременно озлобляясь на него? Что за детская история выходит на поверхность? Разобраться с этим самостоятельно бывает крайне непросто. Такой запрос есть почти у каждой из девочек, которые приходят на консультации к психологу.

Шаг 4. Отпустить это состояние

Скорее всего, вы вышли замуж добровольно, и вас не держат силой в этих отношениях. Отсюда вывод, что муж не заставляет работать и приносить деньги, готовить ему, стирать для него, убирать квартиру, быть целеустремленной. Кто же тогда заставляет? Да вы сами!

Начните потихоньку отключаться от вечной борьбы, хотя бы по часу в день отдыхайте головой и телом. Сложно? Некоторым помогает отдых по будильнику. За 60 минут земля без вас не остановится.

В ваших руках изменить свою жизнь. Начните делать что-то по-другому в ближайшие 72 часа. Имейте совесть: освободите свою шею!