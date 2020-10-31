«Эта вода слишком мокрая!» Что делать, если от истерик ребёнка хочется завыть и убежать

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Анастасия Прудникова, журналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Как многим (или почти всем) людям, не имеющим детей, до появления собственного ребенка мне казалось, что все эти стоны и описания родительских страданий слишком преувеличены. «Не задолбалась — не мать», — ехидно думала я, натыкаясь где-то на описание тягот родительства. Казалось, что самое сложное — родить. Ну, а дальше с тем, кто родится, уже проще иметь дело. Первые пару месяцев он просто спит и ест, и в момент беременности меня больше всего заботило, чем же я займусь в эти бесконечные дни безделья. Я даже зачем-то купила себе кучу книжек о генетике и строении Вселенной, чтобы хоть как-то развлекать себя, пока мой идеальный младенец будет мирно спать на балконе по заветам доктора Комаровского. Я пишу это сейчас и не могу сдержать нервного смеха. Как вы наверняка догадались, все пошло совсем не так.

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Давайте поговорим о ситуации, когда ребенок спит и ест первые пару недель, а затем у него как будто слетает резьба и, кажется, уже не завинчивается обратно никогда. Или он уже с первых дней демонстрирует, что совсем не «подарочный» младенец. Ему как будто дискомфортнее, чем другим. Он плачет от яркого света, пугается громких звуков, плохо спит. И даже когда периоды колик и всего вот этого позади, легче как будто не становится. Такой ребенок чувствует все «слишком» и так же «слишком» реагирует. Его невозможно уложить вечером спать, если день был слишком активным и насыщенным — он просто не может справиться с обилием эмоций и информации, его система перегружена.

Становясь старше, он чаще реагирует плачем, если что-то пошло не так. Он может заплакать просто от того, что не справляется сейчас со своими положительными эмоциями. Впервые я увидела это, когда мой сын зарыдал от обилия подарков на день рождения. Они в него как будто уже не помещались, у него не было сил больше радоваться.

Добро пожаловать в мир высокочувствительных детей

Их принято называть «капризными», «неспокойными», винить матерей в том, что они слишком сильно тревожатся и как будто «заражают» своим эмоциональным фоном ребенка. Но дети не капризничают и не беспокоятся просто так, и даже самая растревожная на свете мать не способна так сильно повлиять на врожденные качества ребенка. А высокая чувствительность как раз относится к врожденным качествам. Элейн Эйрон, американский психотерапевт и психолог, исследовательница феномена высокочувствительных детей (highly sensitive children) и автор одноименной книги, пишет, что такой тип темперамента — совершенно нормален и им обладают 15−20% людей.

Во времена младенчества нашего сына вымпел «самая орущая колясочка района» неизменно был в наших руках. Ребенок терпеть не мог коляски, кроватки и мои надежды сходить в душ и в туалет, когда мне удавалось его все же в кроватку запихнуть. Он любил спать на руках, и лучше, если в этот момент эти руки еще и ритмично двигались. Днем, вечером, посреди ночи — всегда. Мне казалось, что пуповину в роддоме не то что не перерезали — ее сделали короче, чем она была. Я научилась варить кофе одной рукой, нести ребенка этой же одной рукой, другой катя коляску и надеясь, что он полежит в ней хотя бы 15 минут, гулять по три часа в метель и не надеяться на то, что это когда-нибудь кончится.

С медицинской точки зрения с такими детьми все в порядке. В литературе их называют high needed baby (младенцы с повышенными потребностями), а неврологи просто советуют смириться и запастись успокоительным для родителей, но постоянный недосып, эмоциональное и физическое истощение, вина (это я что-то делаю не так) — в общем, добро пожаловать в мир послеродовой депрессии. И действительно, считается, что такие младенцы могут стать спусковым крючком для запуска ПРД у матерей. А еще добавим хор непрошенных советчиков, которые рекомендуют «не баловать», «не приучать к рукам», «дать проораться» и прочие чадолюбивые рекомендации.

Из high needed младенцев не всегда вырастают высокочувствительные дети. Не всегда, но часто. Эти дети остро реагируют на шум, запахи, свет, они могут быть избирательны в еде. Они всегда замечают перепады в настроении и изменения внешности, даже если вы просто надели другую футболку. Они непросто идут на контакт с чужими людьми, быстро перегружаются эмоциями в шумной компании. Им сложно заснуть после активного дня, и они в целом плохо спят. А еще легко впадают в истерику и сложно из нее выходят. Они стеснительны и не всегда ладят с другими детьми. Кажется, что это описание махрового интроверта. Действительно, порядка 70% высокочувствительных детей — интроверты. И в их случае интровертность — способ снизить уровень внешнего раздражения. Но оставшаяся треть — экстраверты. Как правило, это зависит от семейных установок и общей атмосферы в семье.

Пока описание такого ребенка выглядит как сплошное страдание. Действительно, этим детям тяжелее, чем остальным, справляться с нагрузкой внешнего мира, а их родителям довольно сложно все это беспрестанно контейнировать и отслеживать. Но чувствительные дети обладают огромной эмпатией, очень быстро считывают чужие состояния, в целом они не склонны к агрессии, любопытны, им нравится исследовать все новое. А еще у них богатое воображение и бесконечный запас творческой энергии.

Как пишет Элейн Эйрон, высокая чувствительность — не единственная базовая черта ребенка, и она может проявляться в самых разнообразных комбинациях. «Некоторые дети бывают сложными: активными, эмоционально сильными, требовательными и упрямыми, тогда как другие из них тихони, обращенные внутрь себя, и к тому же слишком легкие на подъем, но только не в том случае, когда им надо присоединиться к группе детей, где они никого не знают. И открытые, и суетливые, и сдержанные, и послушные, все высокочувствительные дети крайне чувствительны к своей среде обитания: эмоциональной и физической».

Это про моего ребенка или нет?

В своей книге «Высокочувствительный ребенок» Эйрон предлагает анкету, в которой положительные ответы на 13 и более вопросов говорят о том, что, скорее всего, речь идет о высокочувствительным ребенке. И даже если всего несколько признаков верны по отношению к вашему ребенку, но проявляются в крайне высокой степени, вы также можете называть вашего ребенка высокочувствительным. Вот эта анкета.

Мой ребенок…

легко пугается;

жалуется на колючую одежду, швы на носках или бирки, которые соприкасаются с кожей;

обычно не в восторге от больших сюрпризов;

лучше запоминают сдержанные замечания, нежели сильные наказания;

кажется, читает мои мысли;

использует сложные для его возраста слова;

замечает легчайший незнакомый запах;

избирателен в еде или имеет особые гастрономические предпочтения (консистенция пищи, цвет, запах);

не желает знакомиться с новыми детьми (людьми), избегает прямого контакта глаза в глаза;

чрезмерные эмоциональные реакции на происходящие события (частые, затяжные истерики, слезы «на пустом месте»);

не терпит неожиданных объятий, прикосновений;

обладает хорошим чувством юмора;

обладает хорошей интуицией;

трудно засыпает после бурного дня;

не особенно хорошо переносит большие перемены;

хочет сменить одежду, если она мокрая или в песке;

задает много вопросов;

перфекционист;

замечает чужие беды;

предпочитает тихие игры;

задает глубокие, заставляющие задуматься вопросы;

очень чувствителен к боли;

беспокоится в шумных местах;

замечает нюансы (что-то передвинули, что-то изменилось в облике человека и т. д. );

); размышляет, безопасно ли это, прежде чем залезть высоко;

выступает гораздо лучше, если рядом нет незнакомцев;

глубоко чувствует.

Что делать?

Прежде всего, настроиться на то, что потребности высокочувствительных детей нужно внимательно отслеживать. Режим, сон, ритуалы, предсказуемость — все это снижает нагрузку на психику ребенка, и ему проще справляться с другими раздражителями. С ними нужно разговаривать и заранее рассказывать о чем-то новом или необычном, что будет происходить. Чем меньше непредсказуемости, тем им проще и легче переживать нестабильность окружающего мира. Важно не подталкивать их быть «как все». Не заставлять играть, читать стихи на публике, если не хочется, давать время на привыкание к новым местам и людям. Также стоит знать и иметь в запасе какие-то пути отхода в том случае, если вы видите, что сейчас «начнется». Массаж, совместное дыхание, любимое стихотворение, лакомство — все сгодится, чтобы попробовать сгладить пиковое состояние в неподходящем месте или ситуации.

А еще с такими детьми очень важно быть взрослыми, по-настоящему. Не перекладывать на ребенка ответственность за его истерику, не сравнивать с другими детьми, особенно когда он плачет и находится в максимально уязвимом состоянии («посмотри, никто не плачет, один ты орешь»), не стыдить и отшивать еще на подлете всех сердобольных прохожих, которые лезут с «сейчас я тебя заберу» или «ай-я-яй, такой большой, а плачет». Важно помнить, что минимум до 5 лет любой ребенок не капризничает просто так или назло, у его состояния всегда есть конкретная причина.

Да, ваш внутренний психологический контейнер должен быть размером со Статую Свободы — не меньше, чтобы все это вместить, переварить и пережить вместе с чувствительным ребенком. С возрастом этим детям будет легче адаптироваться и вступать в коммуникацию, если давать им безопасность, предсказуемость и возможность выплакать вам все свои слезы и закатить все истерики, даже если они появляются «на пустом месте». А еще укреплять отношения нужно с самого начала, чтобы в будущем у вашего ребенка всегда был безопасный принимающий тыл. Держитесь!