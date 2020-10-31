ФК «Слуцк» сыграет на выезде против столичного «Энергетика-БГУ». Прогноз на матч

В воскресенье, 1 ноября, в рамках 23-ого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги ФК «Слуцк» сыграет на выезде против столичного «Энергетика-БГУ». Напомним, что этот матч является перенесённым. Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 13:00, а сама игра пройдёт в Молодечно на «Городском» стадионе.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.



ФК «Энергетик-БГУ» (Минск). ФК «Энергетик», как и ФК «Слуцк», находится сейчас в неидеальной форме: команда побеждала последний раз в конце августа, когда разгромила на своём поле «Смолевичи» со счётом 4:1. Далее у команды в чемпионате были или ничейные результаты, или поражения. В Кубке Беларуси «студенты», так же как и случчане, вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Витебску» со счётом 0:1.

На данный момент в турнирной таблице «студенты» располагаются на 9-ой строчке. Команда уже ни за что не борется и ни на что не претендует. Можно сказать, что игроки «Энергетика» просто доигрывает сезон, чего не скажешь о «Слуцке», у которого начинается самая горячая пора.

ФК «Слуцк». Случчане после очередного поражения только сильнее закрепились в «зоне переходных матчей». Команда уступила в гостях жодинскому «Торпедо-БелАЗ» с разгромным счётом 4:1, хотя «бело-синие» открыли счёт в матче. С каждым поражением игрокам «Слуцка» всё сложнее подняться хотя бы на строчку выше, так как отрыв от соперников в турнирной таблице с каждым матчем только растёт. Сейчас отрыв от «Городеи», которая находится на 13-ой строчке, составляет три очка. После матча с «Энергетиком» случчан ждёт очное противостояние с городейскими футболистами. Именно эта игра в «сахарном дерби» для «Слуцка» будет «матчем-сезона». В нём уже наверняка определится та команда, для которой сезон не закончится после 30-ого тура. Но вернёмся к воскресному матчу. «Слуцку» будет тяжело добиться победы, так как помимо всех факторов растёт ещё и психологическое давление на игроков. Если «Слуцк» и победит в воскресенье, то победа будет достигнута с большим трудом. Разумно будет сделать прогноз на «нулевую фору» «Энергетика-БГУ». Столичная команда или победит, или матч закончится с ничейным результатом.

Прогноз на матч. ФК «Энергетик-БГУ, фора 0». Коэффициент — 1.42.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.