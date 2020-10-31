«Клубнику с грядки едим и сейчас». Случчанка рассказала о своём первом урожае

Случчанка Светлана Ковзелева представила на конкурс «Мой чудо-урожай» свой первый урожай клубники. В прошлом году она занялась выращиванием и разведением клубники ремонтантных сортов. И результат — 25 литров ягод — её порадовал.

Светлана поделилась своим первым опытом и впечатлениями от этого занятия. «У моей мамы дом в агрогородке Теребуты Стародорожского района. Урожай овощей, как обычно, выращиваем вместе.

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А в прошлом году я занялась выращиванием клубники, и в этом сезоне уже удалось получить первый урожай, — рассказала Светлана Ковзелева. — Меня и мою семью он очень порадовал. С двух небольших грядок удалось получить пять пятилитровых вёдер клубники!

Так что планирую продолжить «клубничные» дела и расширять площадь посадок. Особое внимание уделю ремонтантным сортам клубники. Это же здорово — клубника плодит с июня и до самых заморозков! Весь сезон есть свежая ягода. У нас большая семья, даже самый большой урожай клубники не пропадёт — есть кому есть.

Особенности ухода

Поливала по мере надобности. Обрывала усы-побеги, хотя у ремонтантной клубники их немного.

Никакими удобрениями не удобряла, земля под клубникой самая обычная. Один из секретов: междурядья клубники на зиму посыпала опилками, чтобы было меньше сорняков. Ещё очень важна прополка, чтобы клубника не зарастала.

Я взялась за разведение клубники с азартом и поняла, что главное — желание! Если оно есть, то всегда найдутся возможности, время и помощники".

Партнёр конкурса

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