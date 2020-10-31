Взрыв в котельной Слуцка. Кто пострадал и на ком ответственность

По предварительной информации «Кур'ера», во время взрыва в котельной в 11-м городке ранен Анатолий Мельник, главный инженер Слуцкого ЖКХ. Как говорят его коллеги, Анатолий Фёдорович всегда на острие работы коммунального хозяйства Слуцка.

Также серьёзно пострадал один из рабочих. На момент публикации редакция не знает его имени и сотрудником какой организации он является.

Оба по состоянию на утро, 31 октября, были в тяжёлом состоянии. Из ранений, с которыми пострадавшие поступили в больницу, называются открытая и закрытая черепно-мозговые травмы.

Реклама

Обычно пусконаладочные работы производит организация, устанавливающая оборудование. Она, обычно, и отвечает за ход этих работ.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Другой официальной на момент публикации информации нет.

Как писал «Кур'ер» ранее, котельная в 11-м городке новая и ещё не введена в эксплуатацию. Здание котельной уцелело.

Добавлено в 21.57.

Второй пострадавший

Второй пострадавший — 49-летний Дмитрий Сулима, слесарь соседней (действующей) котельной. Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей, его сын.

«После взрыва мой отец был в сознании, отвечал на вопросы работников „скорой“. Потом, как я понял, его ввели в искусственную кому. Сейчас врачи говорят о его состоянии, как о тяжёлом. Большего мы не знаем. Считаем, что сейчас будет очень важна помощь нейрохирурга», — сказал собеседник.

У семьи пострадавшего пока нет ответов на вопросы: