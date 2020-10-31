Эхо недели: суды над возложившими цветы, счета от милиции в ЕРИП и ожидание ноябрьских изменений

На этой неделе случчане обсуждали суд над возложившими цветы к памятнику жертвам Холокоста. Некоторые недоумевали, что за счета им выставлены за «услуги РОВД» в ЕРИП. А больше всего читателей интересовало, что изменится с 1 ноября.

Политика

В минувшие выходные протестная акция в Минске, в ней участвовало не менее ста тысяч человек. Звучали выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Вечером силовики ворвались в квартиру, где прятались протестующие.

В Слуцке же в начале недели прошли суды над теми, кто 21 октября возлагал цветы и стоял возле памятника жертвам Слуцкого гетто. Всех их обвиняли по статье «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Участникам возложения назначили штрафы в 20 — 40 базовых, а один случчанин получил 10 суток ареста. Слушателей не пустили на заседания. Случчане, которые пользуются ЕРИП, заметили, что если зайти в раздел МВД, то в нём уже выставлены суммы к оплате. Складывается впечатление, что ты уже должен, допустим, 810 рублей за то, что якобы в розыске. Такие вопросы возникли не только у случчан, но и у многих белорусов. TUT. BY разъяснил, почему не стоит беспокоиться по этому поводу.

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Ещё на этой неделе ушёл в отставку глава МВД Юрий Караев. Вместо него министром назначили Ивана Кубракова, который до этого возглавлял Минскую милицию.

На границах Беларуси ввели ограничения на въезд. Некоторых людей не пускают в страну. В связи с этим у многих возникают вопросы.

Коронавирус

В Слуцке одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью в условиях подъёма заболеваемости COVID-19 опять будут доставлять на дом еду и лекарства. Этим займётся центр социального обслуживания. Ещё такие граждане теперь могут заказать рецепт по телефону.

Случчанка спросила у нас, почему, если есть антитела к COVID-19, больничный всё равно закрывают по бронхиту. Вот, что по этому поводу ответили в больнице.

Случчанка Анна, которая переболела COVID-19 и лежала в Слуцкой больнице, рассказала, как всё с ней происходило: как выявили болезнь и какая обстановка в «ковидных» палатах.

А ещё один случчанин переболел коронавирусом, но после этого с ним произошло ещё много неприятного. В больнице даже было расследование.

Экономика

Одним из самых читаемых материалов «Кур'ера» стал обзор, что изменится с 1 ноября. Кроме прочего, вырастет бюджет прожиточного минимума. Читайте здесь, что повысится вместе с ним. А здесь — что поменяется вместе с минимальным потребительским бюджетом.

Мы посчитали, как изменились цены на продукты с июля. Кое-что подорожало, а кое-что теперь можно найти и подешевле. Тем временем в Слуцком районе уменьшилась средняя зарплата.

Жители нашего региона заплатят почти миллион рублей налогов на недвижимость и землю.

Если предприятие задолжало в ФСЗН, то его руководству теперь нельзя будет назначать себе премии и бонусы.

Происшествия

В деревне Малышевичи Слуцкого района дотла сгорел дом. Погиб мужчина, ему было около 41 года. Слуцкий уголовный розыск разыскивает молодого человека, который обвиняется в участии в драке. На видео ниже разыскиваемый — с бутылкой.

На «Беларуськалии» произошло ЧП, серьёзно пострадал бригадир Дмитрий Врублевский. По словам очевидцев, сорвавшийся под давлением шланг ударил его по лицу. Мужчине удалили глаз. По информации за 28 октября он был в тяжёлом состоянии в реанимации.

24 октября в Копыльском районе произошла авария. 49-летний мужчина на грузовике ГАЗ неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Водитель ГАЗа умер на месте, а водитель буса госпитализирован. Госконтроль установил, что в Слуцке у солдат воровали еду.

В городе и районе

Изменилось расписание региональных поездов эконом-класса. Женская консультация опять переехала в кожвендиспансер.

«Кур'ер» сдал 85 кг крышечек. Столько читатели принесли в редакцию за неполный октябрь.

Люди

Виталина Бадьина, мать случчанки Елены, работала детским врачом. Почитайте, как ей пришлось прыгать с идущего поезда, идти 100 км пешком и ехать в неуправляемой машине.

Почитать и посмотреть

Случчане на прошлой неделе постили в Instagram забавных животных. Там даже есть кошечка в платьице.

Ещё посмотрите на интересные товары, которые наша автор нашла в магазинах Слуцка.