У солдат в Слуцке воровали еду. Краденые продукты делили между собой работники столовой

В Слуцке работники филиала «Военсервис» ежедневно при приготовлении пищи для военнослужащих 30-й бригады Министерства обороны РБ, дислоцирующейся в Слуцке, не докладывали продукты. Всё сэкономленное они воровали и делили между собой. Как было пресечено хищение, «Кур'еру» рассказали в Солигорском межрайонном отделе управления Департамента финансовых расследований КГК РБ по Минской области и Минску.

Как было установлено, должностные и материально-ответственные лица филиала «Военсервис» систематически похищали продукты питания с января 2020 года по настоящее время. Заведующая производством даже разработала для этого схему.

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В преступную группу входило 13 человек: кроме завпроизводством, это были и другие должностные и материально-ответственные лица, а также грузчики и водители.

Например, в июле сотрудники КГК зафиксировали хищение свинины, курицы, рыбы, сливочного масла и др. на 2000 рублей. Их вывезли за территорию воинской части, где распределили продукты между участниками преступной группы.

По результатам проверок в отношении всех участников Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РБ (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. В настоящее время проводятся следственные действия.

Сейчас для применения к ним более мягкого наказания фигуранты дают признательные показания и готовы возместить причинённый ущерб в полном объёме.

СПРАВКА. Самый распространённый общевойсковой паёк включает 28 наименований продуктов. Ассортимент блюд, который ежедневно подаётся солдатам на стол, должен отвечать всем требованиям по составу, разнообразию, энергетической ценности, по вкусу, запаху и цвету. Продукты подбираются по всем правилам здорового питания, позволяют военнослужащим полностью восстановить энергетические затраты.