В Слуцке запускали котельную, произошёл взрыв. Двое рабочих пострадали

Сообщение о взрыве в котельной по ул. Социалистической поступило спасателям 30 октября в 15.35. По информации МЧС, к месту вызова были направлены аварийно-спасательные подразделения. Как стало известно, при проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел выброс избыточного давления без последующего горения. В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы.

Здание котельной не повреждено. Помощь спасателей не потребовалась. Причина произошедшего устанавливается. Предполагается, что чрезвычайная ситуация могла произойти из-за технического сбоя во время пуско-наладочных работ.

В ТЕМУ. Напомним, строительство котельной № 3 началось в ноябре прошлого года, а завершиться должно в ноябре 2020-го. Эта котельная будет работать на фрейзерном торфе. По мнению коммунальщиков, местное топливо должно удешевить производство.

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Ранее мы писали, что строительство теплоисточников на торфе осуществляется за счёт средств областного бюджета и инвестиционного фонда Министерства энергетики. В рамках государственной программы «Энергосбережение» в Минской области возводится семь котельных на торфяном топливе.