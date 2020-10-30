Лукашенко: Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук

Александр Лукашенко обозначил тактику властей по поводу протестов. Фрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». В пятницу, 30 октября, Лукашенко представил коллективу нового главу МВД Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамёна на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём. Если кто-то прикоснётся к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — заявил Александр Лукашенко.