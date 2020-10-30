«Стоит и ему, и мне безумных нервов!» Жительница Слуцка о «домашке» для первоклассника

Я — мама первоклассника. Хочу рассказать о том, как мы выполняем домашние задания. Интересно узнать искреннее мнение мам, как у других первоклашек с этим обстоят дела. Может быть, многие узнают себя, а может быть, скажут, что у нас такого нет, мы сели и всё на одном дыхании сделали. Хотелось, чтобы и педагоги откликнулись.

Разговариваю с мамами первоклассников из других школ, у всех по-разному: одним задают только читать, другим — вообще не задают домашних заданий, третьим — только на выходные. Но есть и такие, как мы, которым каждый день приходится их выполнять по двум-трём предметам. Не понимаю, почему одним задают, другим — нет. Ведь должны быть единые требования?

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Посадить первоклассника за «домашку», когда он ещё и к школьным урокам не привык, — это что-то! Стоит и ему, и мне безумных нервов! И всё это приходится на вечер после работы!

Как только возвращаемся из группы продлённого дня, поужинаем, начинается: «Нужно делать уроки». Сын кричит: «Чего сразу уроки?! Дай поиграть немного!» Договариваемся, что поиграет 20 минут. Но эти минуты могут затянуться до бесконечности. Как только напоминаю сыну, что уроки не выучены, крик: «Опять!»

Наконец садится за стол и начинает делать. Старается, но понятно, что он устал, нервничает. Из-за ошибок, помарок, криво написанных букв плачет, выскакивает из-за стола и бежит в другую комнату. Кричит: «Меня будут ругать!» Он боится разочаровать учителя, всё слишком близко принимается к сердцу. С одной стороны, уроки не хочет делать, с другой — хочет сделать правильно, но не может.

Что только я ни делаю, чтобы его успокоить и вернуть снова за стол. Говорю: «Всё хорошо получается, научишься». Привожу примеры из своего детства, иногда даже выдуманные, потому что рассказов не хватит на все переживания.

На задание по каждому предмету уходит до получаса, если не считать перерывы на капризы, хождение в туалет или попить. Кроме того, после выполненного задания он просит перерыв минут 15−20. На предложение сделать два урока сразу, чтобы не растягивать на весь вечер, протестует: «В школе перемены, и дома мне тоже надо перерыв».

В итоге на эти несчастные задания для первоклассника уходит до двух часов и более. Всё это время все на пределе: и сын, и родители. А в выходные дни на предложение сделать уроки в субботу утром и быть свободным — полный отказ. И делать приходится в воскресенье вечером.

Я считаю, что в первом классе, когда ребёнок не привык ни к режиму, ни к школе, ни к детям, ни к дисциплине, домашние задания только портят ему нервную систему и вызывают негатив к школе и урокам как таковым. Для ребёнка от новых впечатлений в школе должен оставаться хоть какой-то позитив!

Год назад у знакомой ребёнок пошёл в первый класс. Задавали тоже помногу, она всё время говорила: «В гости не можем, учим уроки». Какие там особо уроки, думала я. А теперь и мы учим.

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