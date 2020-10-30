Что должны делать в магазинах и кафе Слуцка, чтобы люди не заражались COVID-19

«По результатам мониторинга руководителям субъектов хозяйствования направлены 227 рекомендаций по устранению нарушений (недостатков), 32 ходатайства о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время при повторном выявлении нарушений, установленных в ходе предыдущего мониторинга, ответственные лица привлекаются к административной ответственности», — рассказала «Слуцкому краю» Вера Макарич, врач-гигиенист, заведующий отделом гигиены Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Какие несоответствия были отмечены:

неиспользование или неправильное использование работниками объектов средств индивидуальной защиты органов дыхания;

отсутствие специальной разметки в объектах торговли общественного питания;

нарушение использования дезинфицирующего средства по вирулицидному режиму;

реализация (выкладка) продуктов питания без индивидуальной упаковки.

Вера Макарич отметила: «Однако наше здоровье зависит прежде всего от нас самих. К сожалению, не все покупатели добросовестно относятся к соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Не используют маски, забывают об антисептической обработке рук. А ведь это — безответственное отношение не только к собственному здоровью, но и здоровью тех, кто рядом».

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Какие должны приниматься меры, чтобы минимизировать риск заноса и распространения коронавирусной инфекции среди работников и посетителей:

размещение информационно-образовательных материалов о профилактике коронавирусной инфекции;

при входе в объекты (на входных дверях) должна быть информация для посетителей о необходимости соблюдения ими дистанции не менее 1−1,5 м друг от друга при ожидании отпуска товара в отделах и при ожидании расчёта на кассах;

для удобства соблюдения социального дистанцирования должны быть нанесены разметки на полу в зоне узла расчётов, отделов заприлавочной торговли и отпуска товара, линий раздачи на объектах общественного питания;

должны быть приобретены дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в соответствии с инструкцией по применению.

«Также пересмотрена кратность проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств мест наибольшего скопления (перемещения) посетителей, работников. Уборка помещений ведётся с использованием дезинфицирующих средств.

Акцент делается на дезинфекцию ручек дверей, поручней, инвентарных корзин и тележек, дверец и ключей от индивидуальных ячеек камер хранения личных вещей покупателей, компьютерных клавиатур и мышек, телефонных аппаратов, торгово-кассового оборудования.

Приняты меры по максимально частому проветриванию помещений.

У входов в торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания, в местах общественного пользования (столовые, комнаты приёма пищи работниками, туалеты и другие помещения) установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук работниками и посетителями.

Работники объектов обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками), перчатками. Стоит отметить, что к работе допускаются лица без признаков респираторных заболеваний (повышение температуры тела, кашель).

На объектах общественного питания для надлежащего социального дистанцирования посетителей обеспечена расстановка обеденных столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Силами работников объектов контролируется рассадка посетителей через стол в шахматном порядке.

Ряд объектов общепита реализуют блюда преимущественно на вынос. При организации службы доставки товара непосредственно по адресам пребывания заказчиков продавец-экспедитор обеспечен одноразовыми перчатками, СИЗ органов дыхания, антисептиком для гигиенической обработки рук.

На период регистрации случаев инфекции COVID-19 ограничено проведение дегустаций пищевых продуктов, предоставление услуг по использованию пробников (тестеров) образцов, проведение презентаций и иных массовых мероприятий", — добавила Вера Макарич.