В редакцию «Кур'ера» позвонил житель Слуцка. Он негодовал, что его брат, которого 24 октября «скорая» доставила в приёмное отделение ЦРБ с острым расстройством психики, на следующий день, 25 октября, так и лежал там на каталке. Только в 12 часов дня медики отвезли его в «Новинки». Но там, в свою очередь, больного не приняли, сославшись на отсутствие необходимых сопроводительных документов, и отправили назад в Слуцк.

Чем закончилась эта история, «Кур'еру» рассказали родственники пациента, а почему такое стало возможным, пояснили в Слуцкой больнице.

«На следующий день брат всё так же лежал на каталке»

«24 октября «скорая» привезла моего брата в приёмный покой. Что с ним произошло, мы не понимали, он жаловался на резкую головную боль, у него было какое-то спутанное сознание, он заговаривался. Брат нам позвонил, когда ему стало плохо. Он странно разговаривал, вроде как прощался, говорил, что машина на 20-м километре и милиция нам сообщит.

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Когда его забрала «скорая», была ночь, я надеялся, что там ему окажут нужную помощь. Но, когда на следующий день, 25 октября, я пришёл в больницу, брат всё так же лежал на каталке в приёмном отделении. Никаких обследований головного мозга, ни анализов ему не сделали. Он помнил своё имя, понимал, что происходит, узнавал меня. Я подумал, а вдруг у него инсульт или просто временное состояние из-за медикаментов? А он просто лежал на каталке…

Врачи сказали, что физически он здоров, и подозревали у него психическое расстройство, но добавили, что не могут найти милиционера, чтобы тот сопровождал моего брата, когда его повезут в «Новинки» на обследование", — рассказал «Кур'еру» Владимир (имя изменено по просьбе мужчины. — Прим. ред.).

Родственники не понимали, что произошло, гадали, что случилось… Может, это были последствия коронавируса, который он перенёс ранее. Может, сказались побочные действия лекарств или случился микроинсульт.

Уже ближе к полудню 25 октября снова приехала «скорая» и сотрудник милиции, они доставили мужчину в «Новинки». Но там его отказались принимать и сказали везти обратно в Слуцкую ЦРБ.

«Его не приняли, сказали: нет осмотра терапевта в Слуцке, везите его обратно и обследуйте, как полагается, — рассказал Владимир. — Я написал отказ и вызвал „скорую“ в Минске». Спасибо еще врачам слуцкой скорой, что они дождались со мной скорой города Минска и не уехали.

Через час приехала столичная «скорая» и отвезла пациента в 9-ю горбольницу. Там ему сделали МРТ, поставили капельницу, уколы.

«Ему стало легче, появилось ясное сознание, — сказал Владимир. — Он рассказал, что когда шёл за машиной в гараж, то три раза останавливался, а накануне ночью из-за головных болей плохо спал. Что с ним произошло, мы не понимаем. Позднее с результатами обследований его перевезли во 2-ю горбольницу, где он проходит лечение».

В Слуцкой ЦРБ провели внутреннее расследование

«Администрация Слуцкой ЦРБ провела внутреннее расследование этого случая, просмотрела записи с камер видеонаблюдения, — рассказала «Кур'еру» Людмила Жук, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ. — Как было установлено, бригада скорой помощи обнаружила мужчину 24 октября, в субботу, вечером на обочине дороги и доставила в приёмное отделение с признаками психического расстройства. Его осмотрел дежурный врач, признаков нарушения мозгового кровообращения он не выявил. Как позже выяснилось, недавно пациент перенёс инфекционное заболевание, возможно, коронавирус, по поводу которого лечился. Коронавирус и его последствия не до конца изучены, нюансов много, возможно, это состояние у пациента вызвали в том числе индивидуальные особенности протекания заболевания.

На момент поступления мужчины в приёмное отделение он был возбуждён, вёл себя неадекватно, поэтому мы вызвали психиатра, который осмотрел его и написал направление с предварительным диагнозом в РНПЦ («Новинки»).

Транспортировать его сразу в Минск не было возможности, поскольку мужчина по своему состоянию нуждался в сопровождении медработника и сотрудника милиции. Медики скорой помощи, начиная с 00.22 25 октября, неоднократно обращались в милицию. Там, по их словам, была сложная ночь и сотрудники РОВД были на происшествиях. У пациента не было угрожающего состояния, он уснул. Как только появился сотрудник милиции, скорая помощь отвезла больного в РНПЦ.

Нарушения в оказании медпомощи выявили

То, что пациента на ночь оставили на каталке, — это явное нарушение, были разные варианты и кровать можно было найти. В эту ночь в приёмном покое дежурил внешний совместитель, поскольку из-за нехватки медперсонала привлекаем других врачей на дежурства. После того как дежурный врач напишет объяснительную по этому поводу, будет принято решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

За то медицинское учреждение, которое не приняло пациента, мы отвечать не можем. По их словам, в сопроводительных документах больного не было консультации невролога. Но в экстренных ситуациях такие консультации не проводятся. Когда есть острое расстройство психики, даже согласовывать перевод больного предварительно не нужно. Думаю, что сработал человеческий фактор — у всех разное понимание ситуации, разный врачебный кругозор. Позднее мужчину положили в один из минских стационаров для диагностики и проведения необходимого лечения".