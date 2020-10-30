Что происходит на границе? Топ-9 вопросов о въезде в страну, на которые у её жителей пока нет ответов

Вчера произошло удивительное и страшное одновременно: несколько часов белорусы не могли попасть в Беларусь. Людям с действующими паспортами, которые возвращались на родину, просто говорили: «Езжайте обратно». Потом, правда, въехать им разрешили. Сегодня утром появился довольно скудный комментарий ГПК о том, что белорусов в страну все-таки пропускают, но вопрос «А что это было?», равно как и многие другие вопросы, связанные с этим решением, пока остались без ответа.

1. А где же документ?

Люди, которых вчера пограничники не пропускали в Беларусь, задавали один и тот же вопрос: «На каком основании не впускают в страну?» До сих пор нигде не опубликован документ, по которому введено ограничение на въезд. Неизвестно, кто его подписал, будет ли он когда-то обнародован и почему этого не было сделано до сих пор. Примечательно, что объяснений нет не только у обычных граждан, но и у стран-соседей. Например, Литва уже заявила о том, что пытается «связаться с соседями по каналам уполномоченных по государственной границе, чтобы получить официальную информацию, без которой сложно нормально организовать работу».

2. Кому все-таки можно въехать, а кому — нет?

Пока что единственный доступный ответ на этот вопрос содержится все в том же комментарии Госпогранкомитета: «Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств». О каких физических лицах идет речь — непонятно: обо всех иностранцах или о гражданах каких-то конкретных стран?

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3. Как быть иностранцам с видом на жительство?

В перечне тех, кого будут пропускать в страну, перечислены дипломаты, водители-международники и члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. По сути, это все, кто сейчас может рассчитывать на беспрепятственный въезд в страну. А как быть, например, если у человека вид на жительство в Беларуси? Если у него здесь работа, жилье, дети?

4. Как будут решать — пускать или не пускать?

5. Сколько продлятся ограничения?

Возможно, ответ на предыдущий вопрос кроется в этой фразе Погранкомитета: «Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу». Оставим за скобками то, что отсутствие конкретики сразу создает почву для разнообразных коррупционных схем. Совершенно непонятно, какими критериями будет руководствоваться пограничник, пропуская или не пропуская конкретное физическое лицо — будет ли это, например, отрицательный тест на COVID-19, трудовой контракт с белорусским нанимателем, ответ на вопрос «какой флаг вам ближе», цвет глаз или что-то еще? Какие документы необходимо подготовить тем, кто в ближайшее время собирается ехать в Беларусь?

В ГПК говорят, что ограничения носят временный характер. Но сколько они могут продлиться, неизвестно. Если их причина связана с эпидемиологической ситуацией, то что станет причиной для их отмены: какой-то уровень заболеваемости в конкретной стране или окончательная победа над коронавирусом во всем мире?

6. Почему из Литвы въехать нельзя, а из России — можно?

Есть вопросы и об избирательности введенных ограничений. Они, напомним, действуют в «наземных пунктах пропуска из Латвии, Литвы, Польши и Украины». Почему в этом списке нет России, ведь там ситуация с коронавирусом тоже весьма серьезная? То есть через Смоленск на машине иностранец приехать может, а через Вильнюс — нет?

7. А через аэропорт коронавирус не завезут?

8. Куда звонить, чтобы узнать, пустят ли в страну?

Такой же вопрос и в отношении аэропорта: самолеты летать не прекращали, в том числе и из стран, на границе с которыми усилили контроль, и никаких ограничений там пока вводить не планируется. Получается, что иностранец, въезжающий в Беларусь через пункт пропуска «Брузги», более опасен для эпидемиологической ситуации, чем тот, кто прилетит самолетом из аэропорта «Шопен» в Варшаве?

Сейчас ситуация такова, что документ, которым регламентируются ограничения (если он вообще существует) доступен только ограниченному кругу лиц. Но как быть тем, кто планировал поездку в Беларусь — ехать или нет? Куда, например, обратиться моей племяннице, которая едет в гости к родителям с мужем-иностранцем, чтобы узнать — пропустят его через границу или нет?

9. Почему с людьми так поступили?

Это, наверное, самый наивный и риторический вопрос по поводу всего происходящего с границами. Но человек так устроен, что ему все-таки необходимо рациональное объяснение того, почему, например, о меняющихся правилах не сообщили заранее. Почему не объяснили, что происходит? Почему люди, оказавшиеся в несчастливый момент вступления документа в силу, не могли добиться внятных объяснений? Почему, наконец, если ограничения касаются не граждан Беларуси, пограничники несколько часов не пропускали и их? Почему тот, кто написал и подписал этот документ, не разъяснил даже его исполнителям, как именно он должен работать?