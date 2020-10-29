Утепляемся с магазином «Смешные цены»

Каждый четверг привоз нового товара в магазине «Смешные цены» (рядом с фабрикой художественных изделий).
Сегодня ассортимент пополнился одеждой и обувью к зиме. В магазине большой выбор платьев, блуз, рубашек, брюк, юбок, верхней одежды и головных уборов. В «Смешных ценах» не только одежда и обувь для взрослых, также большой выбор детской и подростковой одежды на любой возраст. В продаже большой выбор галантереи.
Для дома вы можете приобрести одеяла, наволочки, простыни, пододеяльники, подушки, пледы, покрывала.
И всё это — по «смешным ценам»!
Приглашаем за покупками по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий), остановка «Друкарня».
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00
ООО «Восточная долина», УНП 690 665 256
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