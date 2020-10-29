«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 октября. Заработная плата от 849 и более 4000 рублей.

От 4000 рублей

Водитель-международник

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Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1-го года

перевозка грузов по сменному графику (работа вахтами)

наличие своего самосвала с прицепом; категория «Е» обязательна

профессиональное вождение автомобиля.

Наниматель: ООО «СА-Промис».

1200−3000 рублей

Замерщик-монтажник ПВХ-окон

Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1-го года до 3-х лет

высокая обучаемость, хорошие коммуникативные навыки

навыки продаж и желание их развивать.

Наниматель: ООО «Гюзаль».

От 1200 рублей

Начальник отдела Инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

профиль образования — техника и технология, метрология, стандартизация, сертификация

опыт работы в сфере госнадзора не менее 5-ти лет

Наниматель: Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета.

1000−1200 рублей

Заведующий секцией

Образование: торговое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы в розничной торговле от 3-х лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазина

опыт руководства коллективом

наличие санитарной справки или возможность её сделать.

Наниматель: ОДО «Виталюр».

800−1500 рублей

Ветеринарный врач

Образование: ветеринарное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

сменный график

постоянная работа на территории работодателя.

Наниматель: «ВетМедСервис», 3-й пер. Урицкого, 56-б.

От 900 рублей

Мастер по ремонту бытовой техники

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1-го года

умение работать руками, тестером, мультиметром

ремонт бытовой техники по месту эксплуатации.

Наниматель: ИП Сопяник А.С.

Оператор call-центра (менеджер по продажам; телемаркетинг)

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

наличие компьютера, стабильного интернета и головной гарнитуры

минимальные навыки работы на компьютере

грамотная речь

от семи часов в день рабочего времени с понедельника по пятницу

тишина дома во время работы

навыки продаж и убеждения приветствуются.

Наниматель: ИП Мисюк С.Л.

Термист

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

квалификационный разряд — четвёртый

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

850 рублей

Обвальщик мяса

Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы по обвалке мяса туш свинины и птицы

сменный график работы: 5/2 (с 8.00 до 17.00).

Наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт» и «Хит!»).

От 849 рублей

Машинист компрессорных установок

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

квалификационный разряд — четвёртый

наличие документов по специальности.

Наниматель: Войсковая часть 18 662.