«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 октября. Заработная плата от 849 и более 4000 рублей.
От 4000 рублей
Водитель-международник
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1-го года
- перевозка грузов по сменному графику (работа вахтами)
- наличие своего самосвала с прицепом; категория «Е» обязательна
- профессиональное вождение автомобиля.
Наниматель: ООО «СА-Промис».
1200−3000 рублей
Замерщик-монтажник ПВХ-окон
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1-го года до 3-х лет
- высокая обучаемость, хорошие коммуникативные навыки
- навыки продаж и желание их развивать.
Наниматель: ООО «Гюзаль».
От 1200 рублей
Начальник отдела Инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- профиль образования — техника и технология, метрология, стандартизация, сертификация
- опыт работы в сфере госнадзора не менее 5-ти лет
Наниматель: Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета.
1000−1200 рублей
Заведующий секцией
Образование: торговое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы в розничной торговле от 3-х лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазина
- опыт руководства коллективом
- наличие санитарной справки или возможность её сделать.
Наниматель: ОДО «Виталюр».
800−1500 рублей
Ветеринарный врач
Образование: ветеринарное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- сменный график
- постоянная работа на территории работодателя.
Наниматель: «ВетМедСервис», 3-й пер. Урицкого, 56-б.
От 900 рублей
Мастер по ремонту бытовой техники
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1-го года
- умение работать руками, тестером, мультиметром
- ремонт бытовой техники по месту эксплуатации.
Наниматель: ИП Сопяник А.С.
Оператор call-центра (менеджер по продажам; телемаркетинг)
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- наличие компьютера, стабильного интернета и головной гарнитуры
- минимальные навыки работы на компьютере
- грамотная речь
- от семи часов в день рабочего времени с понедельника по пятницу
- тишина дома во время работы
- навыки продаж и убеждения приветствуются.
Наниматель: ИП Мисюк С.Л.
Термист
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- квалификационный разряд — четвёртый
Наниматель: ОАО «Крановый завод».
850 рублей
Обвальщик мяса
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы по обвалке мяса туш свинины и птицы
- сменный график работы: 5/2 (с 8.00 до 17.00).
Наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт» и «Хит!»).
От 849 рублей
Машинист компрессорных установок
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- квалификационный разряд — четвёртый
- наличие документов по специальности.
Наниматель: Войсковая часть 18 662.