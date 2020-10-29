Назначен новый глава МВД Беларуси

В Беларуси — новый министр внутренних дел. Об этом 29 октября сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Новым министром стал Иван Кубраков, сообщили в эфире «Беларусь 1».

Эту должность занимал с июня 2019 года Юрий Караев, который сменил Игоря Шуневича.

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Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области, пишет TUT.BY.

СПРАВКА. Ивану Кубракову 45 лет, он родом из Костюковичского района Могилёвской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси, служит в органах внутренних дел с 1995 года. Возглавлял отдел охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района Минска, руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД страны.

28 марта 2019 года стал главой ГУВД Мингорисполкома. Как пишет TUT. BY, в начале месяца Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа, комментируя протесты в столице, заявил, что Иван Кубраков сыграл «колоссальную роль в защите народа».

«Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе — участников несанкционированных мероприятий», — заявил командир ОМОНа.

Обновлено в 12.36.