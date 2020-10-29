«Кур'ер» запускает акцию «Письмо Деду Морозу». Что надо знать участникам и партнёрам

Мы снова объявляем о начале традиционной новогодней акции «Кур'ера» для детей — «Письмо Деду Морозу». Письма с историями о добрых делах маленьких случчан принимаются до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.

О том, как будет проходить награждение, станет известно в декабре, так как мы пока не знаем, какая будет обстановка в городе в связи с коронавирусной инфекцией.

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Что надо сделать

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео. В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

Имя, фамилия ребёнка, возраст.

Чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал.

Какой подарок желает к Новому 2021 году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям).

Поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок (например, рисунок или поделка) для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, делает ребёнок, а родители помогают. В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Контакты

Письма присылайте:

на электронный адрес: vika@kurjer.info.

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info.

в Instagram @kurjer.

на Viber (+375 25) 959 29 90.

Как стать партнёром? И почему это выгодно

Акция «Письмо Деду Морозу» — это крутой способ укрепить имидж вашего бизнеса, который участвует в жизни общества. Более того, участвуя в акции, вы показываете, что ваш бренд имеет человеческое лицо и вас волнуют проблемы случчан. Ведь бизнес — это не только про зарабатывание денег, но и про помощь.

Мы приглашаем вас стать партнёром акции «Письмо Деду Морозу» и подарить сказку слуцким детям. Что вам даст партнёрство:

упоминание в каждом материале, связанном с новогодней акцией, на сайте и в газете. Минимум 5;

публикация вашего сторис раз в неделю. Минимум 5;

приглашение на детский праздник и возможность выступить с поздравлениями.

Кроме этого, вы не просто прорекламируете свою компанию/магазин/кафе/организацию, вы внесёте свой вклад в развитие детского досуга в Слуцке, поможете детям поверить в волшебство.

Многие партнёры уже несколько лет подряд с удовольствием поддерживают эту акцию.