Мнение. Жители Слуцка смерти не боятся, город на карантин закрывать не будут

Снова нам звонят читатели с тем же вопросом ( надеждой :): «Город закрывать собираются». Мол, 70 человек каждый день заболевают ковидом. И, мол, почти 300 человек в больнице, 1000 — по домам и в день по 10 человек умирает.

Цифры оставим без комментариев. Но на подобный вопрос мы уже отвечали ранее в «Слуцкой телеге» (подпишитесь — крутой канал!).

Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района: «Закрыть целый город на карантин — это на грани фантастики. Это сколько заболевших должно быть!»

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В целом же без объективных данных по регионам жители Слуцка чувствуют себя бессмертными. Вирус где-то там, далеко. Вон, посмотрите, сколько в Америке умирает, а в Гейропе — так им и надо. Оттого в Слуцке утром набивается полный автобус людей. А в масках 3−4 человека. В магазинах мы даже не про маски говорим — ни дистанции, ни элементарной респираторной гигиены.

Продавец одна рассказала: защитное стекло в магазине к вечеру прямо в плёнке от микрокапель от покупателей. Она была просто в ужасе, когда первый раз это увидела. А ведь покупатели не кашляют, а просто говорят. Тогда можно представить, что творится с продавцами в магазинах, где таких стёкол нет…

А что страшного? «Переболеют все», «Ой, я уже переболел», «От другого умирают больше», «От паники умрёт больше», «Так устроена жизнь — слабые умирают, кому суждено, значит, так надо» — эти мифы заразили умы людей. Мифы реально смертельные. Такое отношение убивает. А потом случается так, что ночью приезжают в один дом засвидетельствовать смерть дедушки, а утром в ту же семью — констатировать смерть бабушки. Это они просто в поле на тракторе не пахали, дымом не дышали, водку не пили, по льду не катались, сыр не ели…

Знаете, смертность-2019 по Слуцкому району в среднем была по 3−4 человека в день. А сколько сейчас? А кто его знает? В два раза больше? 10 в день? Умирайте, вы ж бессмертные… Не забудьте только поплевать на соседа, чтобы и ему досталось. Нечего выделываться, надо быть как все…