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Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa проведут прямой эфир с Ксенией Ивашко

Lampa
Lampa
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В воскресенье, 1 ноября, в 17 часов газета «Кур'ер» и женский проект Lampa проведут прямой эфир со слуцкой мамой-блогером Ксенией Ивашко. Сейчас многие случчане бурно обсуждают личную жизнь девушки, которая собирается разводиться и строит отношения, в которых ждёт четвёртого ребёнка.

Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa проведут прямой эфир с Ксенией Ивашко

Организаторы будут вести трансляцию в Instagram @kurjer и на YouTube. Во время эфира вы сможете задать Ксении любые интересующие вас вопросы. Ведущие же поговорят с блогером на тему развода, новых отношений, детей и отсутствия зависимости от чужого мнения.

В ТЕМУ. Ксения Ивашко разводится и строит новые отношения, в которых ждёт четвёртого ребёнка

Подключайтесь в воскресенье, 1 ноября, в 17 часов.

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Ксения Ивашко разводится и строит новые отношения, в которых ждёт четвёртого ребёнка

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