Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa проведут прямой эфир с Ксенией Ивашко

В воскресенье, 1 ноября, в 17 часов газета «Кур'ер» и женский проект Lampa проведут прямой эфир со слуцкой мамой-блогеромСейчас многие случчане бурно обсуждают

Организаторы будут вести трансляцию в Instagram @kurjer и на YouTube. Во время эфира вы сможете задать Ксении любые интересующие вас вопросы. Ведущие же поговорят с блогером на тему развода, новых отношений, детей и отсутствия зависимости от чужого мнения.

В ТЕМУ. Ксения Ивашко разводится и строит новые отношения, в которых ждёт четвёртого ребёнка