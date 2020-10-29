Должно ли государство ставить новый памятник заслуженному человеку из Слуцкого района? Мнение

В конце сентября «Кур'ер» писал о том, как случчанка требует у государства поставить новый памятник её отцу Юльяну Акуличу. Когда-то Юльян Иосифович был председателем колхоза, партизаном и депутатом сельсовета. Он умер в 1978 году, а в 2015 году на его памятник упала сосна и повредила надгробие.

Но после того, как эта история была опубликована, мы нашли другую родственницу Юльяна Акулича. Это его внучка от первого брака Ольга.

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«Я считаю, что надо сложиться всем нам (и детям, и внукам) и поставить памятник. Даже я согласна, хоть и небогато живу. Чего ходить, чего просить, у государства требовать? Что, мало дал детям? Оставил всё им: и деньги, и золото», — сказала она «Кур'еру».

Что нам удалось выяснить на родине Юльяна Акулича, а также что об этой ситуации думает председатель Покрашевского сельисполкома — читайте в свежем газеты «Інфа-Кур'ер» от 29 октября. Он уже в продаже!

РАНЕЕ. Жительница Слуцка требует у властей новый памятник для своего отца — бывшего председателя колхоза и партизана