Угадайте, сколько жители Слуцкого и соседних районов заплатят налогов на недвижимость и землю? Почти 1 млн рублей!

По состоянию на 1 октября 2020 года в Слуцком, Стародорожском и Копыльском районах более 66 тысяч плательщиков земельного налога и налога на недвижимость, около 3 тысяч плательщиков арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Им предъявлено к уплате порядка 972 тысяч рублей имущественных налогов, 292,4 тысячи рублей арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

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Об этом «Кур'еру» сообщили в инспекции МНС по Слуцкому району.

Напомним, в середине ноября заканчивается срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю за 2020 год.

В ТЕМУ. Кто должен уплачивать эти налоги? Какие категории граждан освобождаются от уплаты налогов? На эти и другие вопросы ответил Владимир Радюк, начальник отдела налогообложения имущества физических лиц инспекции МНС по Слуцкому району.