Странные круги появились на лугу возле реки в Слуцке. Фотофакт

Феномен под названием «английские круги», образованные полёгшими колосьями, десятилетиями разгадывают учёные и уфологи.

А вот какая фигура есть в Слуцке на прибрежном лугу в 11-м городке возле городского пляжа. Кто и зачем так постарался?

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