В Слуцком районе уменьшилась средняя зарплата. В каких сферах она самая высокая

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По данным Белстата, средняя зарплата за сентябрь в Слуцком районе составила 1051,2 рубля. Это на 16,7 рубля меньше, чем в августе.

Больше всего потерял Солигорский район — 336,3 рубля, но всё равно уровень заработка остаётся одним из самых высоких в стране. Любанский и Копыльский районы потеряли из дохода по 58,5 и 44,6 рубля соответственно. А вот в Стародорожском районе средняя зарплата уменьшилась на 41,6 рубля.

В Слуцком районе уменьшилась средняя зарплата. В каких сферах она самая высокая
Зарплаты указаны без учёта микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчинённости
Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».

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В ТЕМУ. У кого в Слуцком районе самая высокая зарплата

Как пишет «Слуцкий край», выше среднерайонного уровня оплаты труда в январе-сентябре 2020 года сложилась заработная плата работников

  • финансовой и страховой деятельности (1 467,6 рубля),
  • информации и связи (1 462,1 рубля),
  • занятых снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1 282,5 рубля),
  • обрабатывающей промышленности (1 149,2 рубля).

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factor
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factor

Ну это ожидаемо, люди расплачиваются за боевые выплаты омону

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27 октября 2020 12:15