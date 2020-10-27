В Слуцком районе уменьшилась средняя зарплата. В каких сферах она самая высокая

По данным Белстата, средняя зарплата за сентябрь в Слуцком районе составила 1051,2 рубля. Это на 16,7 рубля меньше, чем в августе.
Больше всего потерял Солигорский район — 336,3 рубля, но всё равно уровень заработка остаётся одним из самых высоких в стране. Любанский и Копыльский районы потеряли из дохода по 58,5 и 44,6 рубля соответственно. А вот в Стародорожском районе средняя зарплата уменьшилась на 41,6 рубля.Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».
В ТЕМУ. У кого в Слуцком районе самая высокая зарплата
Как пишет «Слуцкий край», выше среднерайонного уровня оплаты труда в январе-сентябре 2020 года сложилась заработная плата работников
- финансовой и страховой деятельности (1 467,6 рубля),
- информации и связи (1 462,1 рубля),
- занятых снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1 282,5 рубля),
- обрабатывающей промышленности (1 149,2 рубля).
Ну это ожидаемо, люди расплачиваются за боевые выплаты омону