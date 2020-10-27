С 30 октября отменяются и назначаются рейсы некоторых региональных поездов

С пятницы, 30 октября, отменяются по пятницам и назначаются по субботам и воскресеньям некоторые поезда региональных линий экономкласса.
Отменяются рейсы:
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- Слуцк-Барановичи (отправление из Слуцка в 14.42, прибытие в Барановичи в 17.03)
- Барановичи-Слуцк (отправление из Барановичей в 12.06, прибытие в Слуцк в 14.32).
Назначаются рейсы:
- Слуцк-Барановичи (отправление из Слуцка в 14.42, прибытие в Барановичи в 17.03)
- Барановичи-Слуцк (отправление из Барановичей в 12.06, прибытие в Слуцк в 14.32).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.
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