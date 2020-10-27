«Все вокруг были его друзьями». Ушёл из жизни известный в Слуцке коллекционер

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Фёдор Новик

Фёдор Новик родом из деревни Поповцы Копыльского района. До пенсии был военным лётчиком, служил в том числе и за границей. Уйдя в запас, подрабатывал на «гражданке». Около 30 последних лет прожил в Слуцке, в 12-м городке.

В последние годы Фёдор Новик увлёкся коллекционированием старых и старинных предметов быта. Некоторые предметы из его коллекции украшают белорусские агроусадьбы. Сначала собранные экспонаты хранились в гараже, а когда там не осталось места, Фёдор Владимирович превратил в музей родительский дом в Поповцах. Про это даже сняли сюжет на СТВ.

Реклама

«Я его знаю 20 лет, — рассказывает Игорь, друг Фёдора Новика. — У него было много друзей. Все вокруг были его друзьями. Он такой был обаятельный, общительный, его и женщины, и мужчины обожали. Душа любой компании, говорун. Все, кто его знал, удивляются — как это он умер! У всех шок. А он последние полгода почти не выходил из дома. У него была онкология».

У Фёдора Новика остались мама, сестра, жена, сын, дочь и любимый внук Пашка.

Фёдор Владимирович умер 19 октября. Похоронен на кладбище в деревне Грозово, там же, где его отец.