«Чудом ему не отправила 500 евро». Как Lampa уберегла читательниц от любовного интернет-мошенника

В одной из публикаций наш внештатный автор делилась своим. Данный материал уберёг многих девушек от ошибки. На электронную почту Lampa получила сразу несколько благодарностей от наших читательниц.

Любовь

Добрый день! Я пишу вам с благодарностью за материал о Джеймсе, который представляется под разными фамилиями или отчествами. Только вчера я смогла его разоблачить. Общались в течение четырёх месяцев, чудом я ему не отправила 500 евро. Сегодня утром он прислал письмо, божится, клянётся, что это не он, а только вырезка его лица, поставленная на лица разных людей. Полный бред.

Спасибо вам огромное за ваш отклик, за помощь всем женщинам, таким дурам, как я!

Анжелика

Добрый день! Когда искала в интернете информацию о брачных мошенниках, наткнулась на фото своего «любимого». Далее поиски привели меня на ваш сайт. Ваша статья мне очень помогла. Большое спасибо вам за ваш труд!

P. S. наши отношения я развила почти до оплаты…







