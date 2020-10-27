«Кур'ер» поздравляет с днём рождения Сергея Метельского, директора Минского областного кадетского училища

Сегодня, 27 октября, свой день рождения празднует Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища. «Кур'ер» от души поздравляет одного из опытнейших слуцких педагогов с этой датой и желает здоровья, вдохновения в работе и ярких побед на профессиональном поприще!

Кроме того, в этом году исполнилось 10 лет, как Сергей Викторович возглавил училище. До этого он руководил средней школой № 5 в Слуцке.

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«Я уходил из пятой школы с желанием попробовать новое, реализовать некоторые идеи. Уходил с сожалением, что покидаю отличный педагогический коллектив. Из него, кстати, вышли директора гимназии № 1 и школ №№ 2 и 13.

Из школьного опыта в училище мне пригодилось всё. Многое пришлось осваивать. В отличие от школы здесь полная финансово-хозяйственная самостоятельность", — рассказал Сергей Метельский в интервью «Кур'еру».