Из металлической трубки для сбора берёзового сока вырос гриб. Фотофакт

Марта Попова
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На берёзе врезана трубка для сбора сока. И прямо из неё вырос настоящий гриб. Вот такой оригинальный способ жизни.

Эта берёза растёт во дворах 5-этажек по улице Ленина, возле хлебного магазина.

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Гриб растёт на кончике металлической трубы для сбора берёзового сока. Фотофакт
Гриб изогнулся и повернул шляпку к солнцу. Фото: Марта Попова

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