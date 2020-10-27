Из металлической трубки для сбора берёзового сока вырос гриб. Фотофакт

На берёзе врезана трубка для сбора сока. И прямо из неё вырос настоящий гриб. Вот такой оригинальный способ жизни.

Эта берёза растёт во дворах 5-этажек по улице Ленина, возле хлебного магазина.

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Прохожие смотрят и восхищаются.