Из металлической трубки для сбора берёзового сока вырос гриб. Фотофакт

На берёзе врезана трубка для сбора сока. И прямо из неё вырос настоящий гриб. Вот такой оригинальный способ жизни.
Эта берёза растёт во дворах 5-этажек по улице Ленина, возле хлебного магазина.
Реклама
Прохожие смотрят и восхищаются.
На берёзе врезана трубка для сбора сока. И прямо из неё вырос настоящий гриб. Вот такой оригинальный способ жизни.
Эта берёза растёт во дворах 5-этажек по улице Ленина, возле хлебного магазина.
Прохожие смотрят и восхищаются.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.