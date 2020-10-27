Недавно случчане поздравляли своих мам через газету «Кур'ер» с Днём матери. Сейчас мы предлагаем читателям поделиться фото и историями про своих бабушек и дедушек. Потому что завтра, 28 октября, отмечается День бабушек и дедушек.

Что надо сделать (на выбор)

Выложите в сторис Instagram фото с бабушкой или дедушкой, сопроводите его небольшим описанием (имя и фамилия, возраст) и отметьте @kurjer;

Загрузите фото бабушки или дедушки в альбом vk.com\kurjer и сопроводите его описанием (имя и фамилия, возраст);

Пришлите на почту vika@kurjer.info или в Viber ((8025) 959 29 90, Виктория) фото бабушки/дедушки и сопроводите историей, связанной с ними. Это может быть история про то, как каждое утро бабушка готовила для вас блинчики или дедушка возил каждое воскресенье на рыбалку.

Лучшие истории и фото мы опубликуем на наших площадках.