Недавно случчане поздравляли своих мам через газету «Кур'ер» с Днём матери. Сейчас мы предлагаем читателям поделиться фото и историями про своих бабушек и дедушек. Потому что завтра, 28 октября, отмечается День бабушек и дедушек.
Что надо сделать (на выбор)
- Выложите в сторис Instagram фото с бабушкой или дедушкой, сопроводите его небольшим описанием (имя и фамилия, возраст) и отметьте @kurjer;
- Загрузите фото бабушки или дедушки в альбом vk.com\kurjer и сопроводите его описанием (имя и фамилия, возраст);
- Пришлите на почту vika@kurjer.info или в Viber ((8025) 959 29 90, Виктория) фото бабушки/дедушки и сопроводите историей, связанной с ними. Это может быть история про то, как каждое утро бабушка готовила для вас блинчики или дедушка возил каждое воскресенье на рыбалку.
Лучшие истории и фото мы опубликуем на наших площадках.
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