«Должны с мужем по 810 рублей за то, что мы якобы в розыске». Жительница Слуцка в шоке от выставленных сумм в ЕРИП (откуда они взялись)

Некоторые заметили, что в ЕРИП им выставлен счёт за «содержание в специзоляторе» или, например, «розыск». Естественно, это вызвало удивление, откуда появилась эта сумма, «если меня не задерживали и не доводилось «сидеть». С таким вопросом в редакцию «Кур'ера» обратились и случчане Татьяна и Владимир.

Что рассказали случчане

«Ввела данные своего паспорта, и оказалось, что я должна 810 рублей за то, что нахожусь в розыске. А мой муж должен 67 рублей за изолятор (хотя там не был) и 810 рублей тоже за то, что в розыске. Я в шоке! Что за ерунда такая? Что нам делать?» — рассказала Татьяна.

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«Интересное кино получается… Зашёл в ЕРИП в раздел МВД (дальше прочие услуги, компенсация расходов бюджета, Слуцк, прочие услуги РОВД, розыск должника), вписал личный номер паспорта, и выскочила сумма долга 810 рублей. И что самое интересное — прислали всем. Вся страна должна МВД. Смеяться или плакать — не знаю», — написал Владимир.

Так откуда же взялись эти суммы?

Как пишет TUT. BY, дело в том, что есть услуги в госорганах, стоимость которых фиксированная. К примеру, замена паспорта обойдётся в 1 одну базовую — 27 рублей. Если оплачивать эту услугу в ЕРИП, то система указывает сумму именно в 27 рублей. Ввести другую не получится. И этой услугой мы пользуемся при необходимости, когда нам нужно заменить документ. Но если прямо сейчас посмотреть, не выставлена ли сумма к оплате, то да, вы её увидите. Всё те же 27 рублей.

Так и с оплатой содержания в специализированном изоляторе органов внутренних дел, фиксированная стоимость — 2,5 базовой величины (на сегодня это 67,5 рубля).

При этом надо уточнить, что под специзолятором органов внутренних дел подразумевается «вытрезвитель». Ни СИЗО, ни ИВС к этому не относятся. Стоимость и схема оплаты за нахождение в СИЗО и ИВС другие, если сравнивать со специзолятором. К примеру, за суточное пребывание в ИВС надо заплатить 0,5 базовой величины (13,5 рубля).

А что касается того, что у некоторых не выставлена сумма к оплате нахождения в специзоляторе, то это вопросы, скорее, к банку, в котором вы обслуживаетесь. У одного и того же человека в мобильном приложении одного банка высветилась сумма к оплате, а второго — нет.

В ЕРИП также можно оплатить, к примеру, питание в ИВС или в ЦИП, но здесь уже сумму надо вводить вручную.

Некоторые также обратили внимание на такую услугу в ЕРИП в разделе «МВД», как «розыск». Если ввести свои данные, то система показывает сумму в 810 рублей. Это 30 базовых величин. Это также фиксированная сумма, которую нужно заплатить, если у вас есть такая обязанность. А если нет, то оплачивать не нужно. То есть тоже по аналогии с паспортом.

Если вдруг вы хотите проверить, выставлена ли сумма за содержание в специзоляторе, то для этого надо в ЕРИП пройти по цепочке: МВД — прочие услуги — компенсация расходов бюджета — выбрать населённый пункт — далее перейти в раздел «содержание в специзоляторе». Система попросит ввести идентификационный номер паспорта.