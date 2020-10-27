«Не ругайте медиков! Они устали». Случчанка, переболевшая COVID-19, рассказала, как лечилась дома и в больнице

Случчанка Анна Р. заболела во время отпуска. Вначале все признаки указывали на грипп. Потом оказалось, что это всё же COVID-19. Чтобы узнать это, пришлось сделать платную компьютерную томографию лёгких.

Случчанка рассказала «Кур'еру», как заболела и про обста­новку в Слуцкой больнице, а также поделилась советом.

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Как началась болезнь

«Началось с того, что 22 сентября у меня поднялась температура до 37 °C. Других признаков не было. Ничего не пила. На следующий день градусник показал 37,5°C, ломило тело, болели зубы, голова, казалось, взорвётся от боли. Сразу начала пить антибиотик и сдала платный тест на антитела, потому что испугалась, а вдруг коронавирус. Тест ничего не показал.

Затем температура поднялась до 38,5°C, меня тошни­ло, голова кружилась и болела. Пила даже Нимесулид, потому что зубная боль была очень сильная. Беспокоила именно она. К ночи боль прошла, температура резко пропала.

Спустя два дня — снова 37 °C, начался сухой кашель, мокроты не было совсем. Через три дня она появилась.

Вызвала врача. Правда, смысла в таких визитах не вижу. Врачи на вызовах в «скафандрах», руками больного не трогают, дыхание не слушают, горло не смотрят, держатся на расстоянии, только спрашивают, открывать ли больничный. На тот момент я была в отпуске, и больничный мне был не нужен. Я отказалась. Врач, предположив у меня бронхит, назначила антибиотик и ушла.

Прошло ещё три дня, и у меня пропало обоняние. Не чувствовала запаха ни чеснока, ни молотого кофе. Поняла, что это никакой не бронхит, а точно коронавирус.

Сдала тест 28 сентября. Он тоже ничего не показал. На следующий день пошла на платную компьютерную томографию лёгких. Очередь на бесплатную просто нереальная, а на платной основе — быстрее можно пройти.

Но всё равно выстояла в огромной очереди, где люди как селёдки в бочке. Дистанцию соблюдали, наверное, только те, кто ожидал на лестнице и на улице.

В очереди было очень много пенсионеров, даже 90-летняя бабушка. Она тяжело дышала и не могла даже присесть, потому что единственную скамью заняли молодые пациенты. В итоге бабушку никто не пропустил вперёд.

В очереди встретилась с одноклассником, он работает на «скорой». Рассказал, что работал на вызовах две недели подряд, их очень много. Он объяснил, что если в результате КТ пишут «Поражение по типу «матовое стекло», то это автоматически означает, что у тебя коронавирус. Потому что только при нём идёт такой тип поражения. Если простая пневмония, то пишут другую формулировку.

Прошла КТ, получила на руки заключение, а там «Поражение лёгких 5% по типу «матовое стекло». У меня сразу слёзы потекли, потому что никогда не лежала в больнице в сознательном возрасте.

Лечение в больнице

Меня положили 29 сентября в инфекционное отделение № 2, которым стала «неврология». Вместе со мной после КТ госпитализировали ещё 34 человека. За день до этого было столько же.

В моей палате было два места для людей, которым нужна поддержка кислородом, и два — обычных. Я была на обычном, так как ни затруднённого дыхания, ни одышки у меня не было, только сильный кашель. К пальцу прикладывали прибор, который измерял насыщение организма кислородом. Показатель 90−94% — это плохо. Это значит, что есть нехватка. Сатурация моих лёгких — 99%.

Медперсонал приходил в мою палату очень часто. Медсёстры всем по три раза измеряли температуру, замеряли сатурацию, кому было хуже — по 4−5 раз в день. Пациенты постоянно под контролем. Если что, то переводили на «кислород». Такая у них боевая готовность. Удивляюсь, как у них хватает на всех сил.

А ещё медики на смене не едят, не пьют, не ходят в туалет. Для этого они должны снять всё обмундирование, сходить в душ, и только потом можно есть, пить, посещать туалет.

Тест на коронавирус берут на 4−5 сутки нахождения в больнице. Делать это раньше

бессмысленно, потому что надо время для выработки антител.

Для того чтобы правильно отсчитать дни от начала заражения, врачу надо сообщить подробно, когда пропало обоняние, какая была температура, всё в датах.

Тест на COVID-19 мне сделали 2 октября — на 11-й день болезни. В тот же вечер я знала результат — у меня коронавирус.

Из санстанции позвонили и спросили, с кем я контактировала. Моих родственников оповестили о том, что они контакты 1-го уровня, в субботу, 3 октября. 5 октября они подписали бумаги, что будут сидеть дома.

Возмущает, что с момента наших контактов проходит слишком много времени, прежде чем мы узнаём диагноз. За это время можно заразить множество людей, если находиться в коллективах.

Взять, к примеру, мою свекровь. Температура 37 °C, кашля нет. Ей уже и больничный хотели закрыть, как вдруг у неё пропало обоняние. Она настояла на КТ, которое показало поражение лёгких 30%. А если бы не настояла на КТ? Отмечу, что свекровь работает в детском коллективе.

Про еду в больнице

Понимаю, что в больнице должна быть простая еда, диетическая. Но макароны плавают в воде, значит её не сливают. Также с рисом и перловкой. Может, мясное что-то и можно съесть. Молочный суп с вермишелью, но там плавают две огромные макаронины.

Были бабушки, которые радовались и такой еде. Они сами из Клецка, из районов. Дома они ели один раз в день, а тут пятиразовое питание. Говорили «вообще класс», «наберём жирку», «поваляемся».

Отправили долечиваться дома

Утром 3 октября меня выписали. Документы на руки не дали. Ждала врача, который мне всё объяснит.

При поступлении в больницу взяли много крови, чтобы исследовать всё. За время в больнице я выпила, наверное, аж 43 таблетки, а ведь лежала неполных пять дней.

Пришла врач. Сказала пить дальше только Амброксол. Сама, как я заметила, вообще полуживая, уставшая. Очень жалко медиков.

Мне прислали на Viber мои документы и анализы 6 октября. Врач всё объяснила. Уделила время, как смогла. Огромная ей благодарность. Не ругайте врачей и персонал больницы. Их мало, их не хватает. И они не роботы. Им очень тяжело".

РАНЕЕ. Также Анна поделилась полезным советом, как помочь себе и медикам, если подхватил коронавирус или другую инфекцию.