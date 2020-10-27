Вопрос-ответ. Почему, если есть антитела к COVID-19, больничный закрывают по бронхиту?

Среди последних вопросов, которые прислали в «Кур'ер» читатели, два были от Натальи Струневской. Они касались диагностики коронавируса и проведения тестирования на COVID-19.
«Здравствуйте, редакция, может, вам как журналистам Слуцкая ЦРБ ответит на вопросы.
Почему, когда на 14-й день болезни обнаруживают антитела COVID-19 (то есть человек уже не болеет, а переболел COVID-19), закрывают больничный не по COVID-19, а по бронхиту?
Почему, когда человеку ставят диагноз „воспаление лёгких“, не берут анализ на коронавирус бесплатно, но рекомендуют сделать его самостоятельно платно?» — написала случчанка.
Эти вопросы «Кур'ер» задал Олегу Лесникову, главному врачу Слуцкой ЦРБ.
Руководитель больницы сказал, что все вопросы по организации помощи больным с коронавирусом подробно регламентированы последним приказом № 1106 от 20 октября «О некоторых вопросах оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19». А по спорным случаям, связанным с постановкой диагноза, невозможно ответить в общем, нужно разбираться в каждом конкретном случае индивидуально.
«Кур'ер» посмотрел, что по поводу постановки диагноза и лабораторных исследований сказано в последнем приказе Минздрава, о котором говорил главврач.
О постановке диагноза
В документе, в частности, перечислены клинико-лабораторные критерии, на основании которых устанавливается диагноз инфекции COVID-19:
- Однократный положительный тест ПЦР.
- Типичная рентгенологическая симптоматика (по данным КТ), клиническая картина, положительный тест лабораторной диагностики (в том числе ИХИ (иммунохимический метод. — Прим. ред.).
- Один положительный тест серологической диагностики (в том числе ИХИ) в сочетании с клинической картиной инфекции COVID-19 или один положительный тест серологической диагностики (в том числе ИХИ) при отсутствии клиники (бессимптомная форма) у контактов 1-го уровня.
Для установления диагноза COVID-19 у пациента достаточно одного из клинико-лабораторных критериев.
Медработник организации здравоохранения⠀(за исключением организации скорой помощи) при установлении диагноза (отмене) направляет экстренное извещение в течение 12 часов с момента выявления случая.
О лабораторной диагностике
- Контактам 1-го уровня делают ПЦР-тест на 7-е сутки с даты последнего контакта или тест на антитела на 9-е сутки с даты последнего контакта. Если результат отрицательный, то наблюдение заканчивается на 10-е сутки.
- Также тестируют контакты 2-го уровня в возрасте до 10 лет. При возникновении симптомов заболевания им делают ПЦР-тест, и если он положительный, то наблюдают как заболевшего.
- При бессимптомной форме коронавирусной инфекции медицинское наблюдение осуществляют в течение 14 дней с даты последнего контакта. Повторная лабораторная диагностика не проводится.
- При лёгкой форме коронавирусной инфекции медицинское наблюдение будет в течение 14 дней с даты последнего контакта. При сохранении клинических симптомов оно продлевается до момента их исчезновения. Повторная лабораторная диагностика не проводится.
В приказе также определён порядок проведения тестирования пациентов. Сказано, что забор материала для всех исследований осуществляется по месту госпитализации или самоизоляции пациента, месту работы медицинского персонала. О том, что пациент должен пройти тестирование за свой счёт, в приказе ничего не говорится.
О последнем приказе Минздрава «Кур'ер» писал сразу же после его опубликования. Подробнее, о чём говорится в документе, можно прочитать здесь.
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