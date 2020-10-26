На уплату имущественных налогов осталось две недели. Отвечаем на три главных вопроса

В середине ноября заканчивается срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю за 2020 год.

Кто должен уплачивать эти налоги? Какие категории граждан освобождаются от уплаты налогов? На эти и другие вопросы ответил Владимир Радюк, начальник отдела налогообложения имущества физических лиц инспекции МНС по Слуцкому району.

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Кто должен платить имущественные налоги?

Основа имущественных налогов — налог на недвижимость и земельный налог.

Плательщики налога на недвижимость — это граждане, которым принадлежат объекты недвижимости, а также объекты незавершённого строительства.

Плательщики земельного налога — граждане, которые владеют и пользуются земельными участками. Арендаторы земельных участков обязаны уплачивать арендную плату.

По состоянию на 1 октября 2020 года, в Слуцком, Стародорожском и Копыльском районах более 66 тысяч плательщиков земельного налога и налога на недвижимость, около 3 тысяч плательщиков арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Им предъявлено к уплате порядка 972 тысяч рублей имущественных налогов, 292,4 тысячи рублей арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Кто имеет льготы по уплате имущественных налогов?

Льготы предусмотрены для тех категорий граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Рассмотрим основные категории льготников.

Пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы, другие нетрудоспособные граждане (несовершеннолетние, а также физлица, признанные недееспособными) освобождаются от уплаты налога на недвижимость при условии, что в ней не зарегистрированы трудоспособные лица. Аналогичный подход и в отношении земельного налога.

Владельцы квартир, расположенных в многоквартирных жилых домах. Но если у физлица в собственности более одной квартиры, то от уплаты налога на недвижимость освобождается только одна — на выбор налогоплательщика. Налог на недвижимость по второй квартире также должны платить пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы, другие нетрудоспособные граждане.

Многодетные семьи при наличии удостоверения многодетной семьи освобождаются от уплаты всех имущественных налогов.

Как уплатить имущественные налоги?

Последний срок уплаты в 2020 году наступает 16 ноября.

Уплатить платежи можно любым удобным способом: в банках, почтовых отделениях, через инфокиоск, интернет-банкинг либо личный кабинет плательщика.

Для уплаты через интернет-банкинг необходимо перейти по ссылкам: Платежи ЕРИП — Налоги — Минская область — Слуцкий район — Слуцкий РИК финансовый отдел (для объектов, расположенных в г. Слуцке) или название сельсовета, на территории которого расположены объекты налогообложения — Ваш учётный номер (УНП) (вводится большими латинскими буквами) — оплата указанной суммы.

По вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов справки по телефонам: