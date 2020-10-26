Поступление товаров: тёплые одеяла и подушки, хозтовары для дома и быта, белорусская косметика. Приглашаем в универмаг «Слуцк»

- В секции «Товары для уюта» новое поступление одеял и подушек СООО «Файбертек» и ОАО «Смиловичская фабрика»
- Большой выбор хозяйственных изделий из пластмассы предлагает отдел «Хозтовары»: этажерки, полки, ёмкости для хранения, цветочные горшки, кашпо и многое другое.
- Декоративная и ухаживающая косметика «Белита-Витекс» в широком ассортименте поступила в секцию «Парфюмерия».
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Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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