Поступление товаров: тёплые одеяла и подушки, хозтовары для дома и быта, белорусская косметика. Приглашаем в универмаг «Слуцк»

Отдел рекламы
-
0
  • В секции «Товары для уюта» новое поступление одеял и подушек СООО «Файбертек» и ОАО «Смиловичская фабрика»

  • Большой выбор хозяйственных изделий из пластмассы предлагает отдел «Хозтовары»: этажерки, полки, ёмкости для хранения, цветочные горшки, кашпо и многое другое.

  • Декоративная и ухаживающая косметика «Белита-Витекс» в широком ассортименте поступила в секцию «Парфюмерия».

Реклама

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.