30 октября «Чёрная пятница» — в универмаге «Слуцк»! День приятных и экономных покупок

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30 октября ждём Вас в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». «ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА» — скидки на товары от 10 до 50%!

Приглашаем:

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  • Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 20.00
  • «Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00
  • «Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00
  • «Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00
  • «Все для дома» — ул. Ленина, 313а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00
  • «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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